Herne. Am Donnerstag ist der Fußball-Landesligist zu Gast bei BW Langenbochum. Thema waren aber vor allem die Äußerungen eines gegnerischen Trainers.

Westfalia Langenbochum - Firtinaspor Herne (19.30 Uhr, Sportanlage Herten-Nord II). Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Schwarz-Weiß Wattenscheid ist Firtinaspor Herne am Donnerstagabend bei Westfalia Langenbochum zu Gast und kann mit einem Erfolg in der Tabelle an den Gastgebern vorbeiziehen.

Ganz verdaut hat Firtina-Coach Eyyüp Hasan Ugur die Pleite vom letzten Sonntag aber noch nicht. Das liegt jedoch weniger an sportlichen Dingen, sondern eher an Aussagen des Wattenscheider Trainers Christian Möller gegenüber der WAZ Bochum.

Firtinaspor Hernes Trainer widerspricht Wattenscheid

Möller wurde dort zitiert: „Auf unseren Spieler Raposinho wurde eingetreten, Zuschauer liefen auf den Platz und auch die Ordner haben sich noch eingemischt.“

Eyyüp Hasan Ugur erklärt seine Sicht der Dinge: „Das kann ich so nicht stehen lassen. Bereits nach 20 Minuten wurde ich von Zuschauern, die klar Wattenscheid zuzuordnen waren, beleidigt. Das zog sich durch das ganze Spiel, so dass die Ordner eine Person am Ende des Platzes verweisen mussten. Auch meine Spieler mussten sich immer wieder schlimme Dinge anhören.“

Erster Sieg ist endlich das Ziel

Donnerstag soll es aber nun wieder komplett um das Sportliche gehen. Nicht dabei ist Emre Karaca, der sich in der Nachspielzeit gegen Wattenscheid zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ.

„Wir wollen dieses Spiel gewinnen und die ersten drei Zähler der Saison holen“ gibt der Firtina-Coach die Marschroute aus.

