Fecht-Youngster des Herner TC stellen Können unter Beweis

Castrop-Rauxel/Minden. Zu zwei Fecht-Wettbewerben traten Vertreter des Herner TC an. Die größten Erfolge feierten die Allerjüngsten: Mattes Reich und Laurids Vogl.

Die Degenfechter des Herner TC gingen an den vergangenen beiden Wochenenden sowohl beim Jugend-Turnier in Castrop-Rauxel als auch beim internationalen westfälischen Ranglistenturnier in Minden auf Medaillenjagd.

In Castrop-Rauxel stellten die jüngsten Degenfechter ihr Können unter Beweis. Mattes Reich (U11) schafften es gleich bei seinem Turnierdebüt ungeschlagen ganz oben auf das Siegerpodest. Auch Laurids Vogl (U13) sicherte sich in seiner Altersklasse die Goldmedaille.

Mit Christina Rauer (U15 und U17), Lena-Marie Rutkowsky (U15) und Alexander Marchet (Senioren) vertraten währenddessen in Minden die erfahreneren Fechter die Farben des HTC.

In der U17 schaffte es Rauer gegen die ältere Konkurrenz bis ins Halbfinale. Erst hier unterlag sie der späteren Siegerin Tessa Geef (TSV Hagen) und kämpfte sich so auf den Bronzerang. In ihrer eigentlichen Altersklasse (U15) konnte sie in der Vorrunde mit fünf Siegen aus fünf Gefechten zunächst an ihre gute Tagesform vom Vortag anknüpfen. Am Ende langte es zu Platz fünf.

Bronze für Lena-Marie Rutkowsky

Mit Lena-Marie Rutkowsky schaffte es hier aber eine andere HTC-Fechterin auf das Treppchen. Bereits in der Vorrunde unterstrich Rutkowsky, mit lediglich einer knappen Niederlage, ihre Ambitionen auf eine Medaille. Diesen Lauf setzte die Hernerin auch in der K.o.-Runde fort und hatte nach einem knappen 15:13-Erfolg im Viertelfinale gegen die Berlinerin Laura Singh Sud bereits die Bronzemedaille sicher. Im anschließenden Halbfinale unterlag Rutkowsky dann aber der späteren Siegerin Sharasan Schwietz vom Landesleistungszentrum Bielefeld.

Alexander Marchet (Rang 5) verfehlte nach einer knappen 13:15-Niederlage im Viertelfinale den Sprung auf das Treppchen. Gegen den Bielefelder Tim Kirchner musste er sich an diesem Tag geschlagen geben.

