Farmteam des Herner TC auf Zweitliga-Kurs „Klassenerhalt“

Herne. Aufsteiger Herner TC II startet gegen Marburg in die Saison der 2. Bundesliga. Trainerin Lejla Bejtic will Spielerinnen an die Erste heranführen.

Um die Jahrtausendwende war Herne noch ein weißer Fleck auf der Basketball-Landkarte. Dann starteten die Damen ihren Durchmarsch in die 1. Bundesliga, errangen 2019 das Double, dazu etliche DM-Medaillen und in diesem Frühjahr erneut den DBBL-Pokal.

Dabei haben die Macher um Marek Piotrowski, Feli und Wolfgang Siebert die Erste nie isoliert gesehen. Parallel dazu betrieb der Herner TC eine vorbildliche Jugendarbeit, formte etliche Talente und vermittelte vielen Mädchen Freude an der Bewegung und am sportlichen Wettstreit.

Aufstieg der Zweiten ist eine Herzensangelegenheit

Vor dem Hintergrund dieser Vereinsphilosophie wundert es wenig, dass Vorsitzender Siebert bei der Teampräsentation den Aufstieg der zweiten Damen als „Herzensangelegenheit“ bezeichnete. Neben Marburg und Freiburg ist Herne nunmehr die dritte Stadt, die ein Farmteam in der 2. Bundesliga auf Korbjagd schickt. Ermöglicht wird das auch durch die enge Zusammenarbeit mit Citybasket Recklinghausen.

Weitere Berichte zum Herner TC

Bereits am 24. September startet die Zweite gegen die Young Dolphins Marburg (18 Uhr, MCG-Arena) ins Bundesliga-Abenteuer. Bis dahin werden die Spielerinnen noch fleißig an sich arbeiten, um mithalten zu können. „Wir haben ein sehr junges Team, da braucht es Zeit, um auf dieses Niveau zu kommen“, sagt Lejla Bejtic, die neue Trainerin. Die 37-jährige Grundschullehrerin geht ihre Aufgabe mit Enthusiasmus an. „Hauptziel ist es, talentierte Spielerinnen hierhin zu holen, mit ihnen hart zu arbeiten und sie an die erste Mannschaft heranzuführen.“

Auch Spieler der Ersten können im Farmteam aushelfen

Bereits in diesem Jahr nehmen fünf Spielerinnen auch am Training der Ersten teil und sollen dort bei Bedarf zum Einsatz kommen. Durchlässigkeit ist aber auch in die andere Richtung gegeben. „Vier Spielerinnen aus der Ersten sind jung genug, dass sie auch in der Zweiten aushelfen können“, betont Headcoach Piotrowski. „Wir werden alles dafür tun, die zweite Damen in der 2. Liga zu halten.“

Der Kader des Herner TC II: Jule Groll, Melina Reich, Adna Halilbasic, Alice Bremer, Katerina Tkachenko, Monika Lopinska, Lisa Spießbach, Ronja Spießbach, Melda Öz, Dana Korbstein, Caprice Bemben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel