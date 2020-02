Erwartungsdruck beim SV Sodingen steigt zum Spiel in Schüren

Das Westfalenliga-Ortsderby ist Schnee von gestern. Für den SV Sodingen geht es bereits an diesem Samstag um die nächsten möglichen Punkte für den Klassenerhalt, wenn die Mannschaft zum Nachholspiel beim BSV Schüren (14 Uhr, Schürener Straße, Dortmund) antritt.

Da gilt es, das halbe Dutzend gegen den Spitzenreiter und Lokalrivalen DSC Wanne-Eickel umgehend wieder aus den Kleidern zu schütteln. Und möglichst zu punkten.

„Den DSC muss die Mannschaft ganz schnell abhaken, da ist im Abschlusstraining neben Regeneration auch noch einmal psychologische Arbeit von mir gefragt“, so Trainer Erhan Kaya am Freitagnachmittag. „Aber das traue ich der Mannschaft auch zu, dass sie das schafft. Sie muss wieder mit erhobenem Haupt auf den Platz gehen.“

Zwingend Zählbares sammeln

Schüren ist nun mal ein anderes Kaliber als die Mannschaft von Sebastian Westerhoff. Beim Tabellenneunten müsse Sodingen entsprechend zwingend Punkte sammeln, so der Trainer, mindestens aber einen.

Gegen den DSC hatte Sodingen lange ordentlich mitgehalten, weshalb Ersan Kaya durchaus einiges Positives mit nach Dortmund nimmt. Einzig die Phase nach dem 1:3-Knock-out ist ihm ein Dorn im Auge. Auch wenn sich dieses Szenario schon in der Hinrunde so manches Mal gezeigt hatte, in der Schlussphase noch regelrecht unterzugehen, will er dies nicht akzeptieren und auch kein bisschen schönreden.

„Das darf nicht passieren“, so Kaya unmissverständlich. „Da musst du dann mit 1:3 verlieren und darfst nicht noch das vierte, fünfte und sechste Tor kriegen. Da erwarte ich eine andere Reaktion.“

In Schüren wird Fußballspielen gefragt sein

Da dies jedoch der einzige handfeste Vorwurf war, den Kaya seinen Jungs machen wollte, geht der Blick auch längst wieder nach vorne. In Schüren ist weniger Fußballarbeit wie auf eigener Wiese gefragt, sondern vielmehr Fußballspielen.

„Auf den Kunstrasen freuen wir uns schon. Wir haben eine technisch gute Mannschaft, das wird uns entgegen kommen“, denkt Ersan Kaya.

Dabei muss er einzig auf Bastian Kniza weiter verzichten. Der zuletzt ausgefallene Maurice Post hingegen steht wieder, wie auch der Rest der Mannschaft, einsatzbereit zur Verfügung.

Zweiter Auswärtssieg der Saison wäre Gold wert

Schüren ist keine ausgemachte Heimmacht und hat die Mehrzahl der Spiele auf eigenem Platz verloren. Kein Wunder, dass sich Sodingen dort etwas ausrechnet.

Ein zweiter Auswärtssieg wäre für den SVS wahrlich Gold wert. Anders als noch gegen den DSC Wanne-Eickel, als Sodingen als klarer Außenseiter ins Rennen gegangen war, ist vor der Partie in Schüren eine andere Erwartungshaltung festzustellen. „Der Druck ist schon ein bisschen da“, gibt auch Trainer Ersan Kaya vor dem Nachholspiel zu.

Aufsteiger Sodingen hat noch alle Möglichkeiten im Kampf um den Klassenerhalt, muss aber auch langsam wieder einmal liefern. Mit Gerlingen (15.), Wickede (14.) und Lünen (13.) sind drei Mannschaften punktgleich für den SVS nur einen Zähler weit entfernt.

Eine Verbesserung in der Tabelle ist damit für Sodingen derzeit noch leicht möglich. Kaya: „Jetzt ist die Mannschaft gefordert.“