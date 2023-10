Erstes Heimspiel: Auf den Herner TC warten dicke Brocken

Laura Zolper (am Ball) und der Herner TC stehen in der 1. DBBL vor schwierigen Aufgaben. Die erste wollen sie am Mittwochabend meistern.

Herne. Den Basketballerinnen des Herner TC stehen drei sehr schwierige Aufgaben bevor. Die erste wollen sie am Mittwoch gegen die GISA Lions MBC lösen.

Fast sieben Monate ist es her, dass Hernes Basketballfreunde ein Heimspiel der Bundesliga-Damen verfolgen konnten. Damals sahen sie einen Krimi ohne Happy-End, unterlag der Herner TC im ersten Playoff-Viertelfinalspiel gegen Alba Berlin doch nach Verlängerung mit 84:88. Jetzt geht die lange Wartezeit zu Ende. Gleich zweimal binnen drei Tagen empfängt das Team von Headcoach Marek Piotrowski Gäste in der H2K-Arena. Bevor am Samstag um 18 Uhr die Angels aus Nördlingen einfliegen, wird am Mittwoch ab 19 Uhr die Partie gegen die GISA Lions MBC nachgeholt. Sie war kurzfristig abgesetzt worden, weil Hernes Laura Zolper und MBC-Spielerin Meret Kleine-Beek für die deutsche U23-Auswahl an der 3x3-WM in Polen teilnahmen.

Viele bekannte Gesichter werden die heimischen Fans nicht auf dem Parkett ausmachen. Nur Eigengewächs Laura Zolper und Spielmacherin Tayler Mingo sind aus dem Stamm des Vorjahres geblieben, zudem die junge Melina Reich, die am Samstag beim Pokalsieg in Neuss als Hernes Topscorerin glänzte. Dazu gesellen sich acht Neuzugänge aus den USA, Osteuropa und Italien, die auch in der 1. DBBL noch gänzlich unbekannt sind. „Wir haben ein komplett neues Team, das zusammenwachsen muss“, betont Trainer Piotrowski. „Das wird noch einige Zeit dauern.“

Herner TC: Einiges Potenzial, aber noch wenig Konstanz

Ein stimmiges Bild kann sich auch der 64-Jährige nach den ersten drei Pflichtspielen noch nicht von den Qualitäten seines Kaders machen. Schon die Punkteverteilung deutet darauf hin, dass es einiges Potenzial, aber noch wenig Konstanz gibt. Bei der Auftakt-Niederlage in Berlin (67:74) waren es Giovanna Smorto (13) und Sona Svetlikova (12), die zweistellig punkteten, beim 75:71-Sieg in Saarlouis taten sich Brittany Reeves (18), Kasey Kidwell (11) und Julia Niemojewska (10) als Topscorerinnen hervor.

Wer gegen die Löwinnen aus Mitteldeutschland am besten trifft, ist für Marek Piotrowski nur eine Randnotiz. Ihm kommt es auf die Gesamtleistung an, die eine Spielerin in Offensive und Defensive für den Teamerfolg beisteuert. Und da sollten möglichst viele Hernerinnen ihre Qualitäten aufs Parkett bringen, um die ersten Heimpunkte einzusacken und damit eine positive Richtung einzuschlagen. Denn die nächsten Gegner nötigen dem HTC-Coach größten Respekt ab. „Unser Sieg in Saarlouis war sehr wichtig, denn jetzt warten drei dicke Brocken auf uns“, weiß der Coach.

In der Vergangenheit konnte der HTC die damals noch in Halle/Saale beheimateten Lions meist zähmen. Seit sie unter das Dach des Männer-Bundesligisten aus Weißenfels schlüpften, sind die Ansprüche in Sachsen-Anhalt aber deutlich gestiegen. Ein Drei-Jahres-Plan sieht für die aktuelle Spielzeit den Einzug ins Playoff-Halbfinale vor.

Nachdem in der letzten Saison das Ziel verfehlt wurde, hat man mit Timur Topal als Headcoach und Mario Zurkowski als Sportdirektor eine neue sportliche Leitung installiert, die schon bei den Rheinland Lions erfolgreich gearbeitet hat. Beim MBC traf dieses Duo auch Spielmacherin Joyce Cousseins-Smith wieder, die schon vorher vom Rhein an die Saale gewechselt war. Um die Französin herum haben Topal und Zurkowski ein neues Team gebaut, aus dem bislang Centerin Courtney Warley (21,5 Punkte/Spiel) und Pointguard Sabrina Haines (16) besonders hervorstechen. „Das wird schwer“, ahnt Marek Piotrowski. „Aber wir werden versuchen, uns von unserer besten Seite zu präsentieren.“

