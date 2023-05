Tennis - WTV-Ligen Erster Aufschlag: So starten Hernes Topteams in die Saison

Herne/Wanne-Eickel. Die Herren des TC Parkhaus Wanne verstärken sich mit einem Rückkehrer, die Damen des TC GW Herne begrüßen drei Neuzugänge. Spiele im Überblick.

Die Netze sind gespannt, die ersten Trainingsmatches auf dem roten Sand sind absolviert, ab diesem Wochenende geht es für viele Herner Tenniscracks wieder um Spiel, Satz und Sieg. Insgesamt nehmen gut 70 heimische Teams am Wettspielbetrieb teil, und auch in den höchsten Ligen des Westfälischen Tennisverbandes ist Herne/Wanne-Eickel wieder stark vertreten.

Noch kann man nur spekulieren, welche Rolle die Männer des TC Parkhaus Wanne-Eickel oder die Frauen des TC Grün-Weiß Herne in der Westfalenliga spielen können. Eines aber ist sicher: An der Reichsstraße wie an der Vinckestraße wird es wieder großes Tennis voller Spannung und spektakulärer Ballwechsel zu bestaunen geben.

Nachdem sie erst im Februar den Titel des Hallenwestfalenmeisters feiern durften, starten die Parkhaus-Herren voller Selbstvertrauen in die Sommersaison. „Natürlich ist wie in jedem Jahr der Klassenerhalt das primäre Ziel, das schnellstmöglich erreicht werden soll“, wählt TCP-Vorstand Robert Sibbel die bewährte defensive Formulierung, schiebt aber einen Nachsatz hinterher. „Ist dies geschehen, so schauen wir auch gerne nach oben, denn wir spielen praktisch mit dem gleichen Kader des letzten Jahres, haben uns nur an der Spitzenposition mit Markus Eriksson verstärkt.“

Neuzugang des TC ParkHaus Wanne-Eickel trifft alte Bekannte

Der 33-jährige Schwede, der es bis auf Platz 277 in der ATP-Weltrangliste brachte, war schon dabei, als die Eickeler im Sommer 2019 ein Gastspiel in der Regionalliga gaben. Mit Yan Sabanin, Philipp Sibbel und Maximilian Özcelik trifft Eriksson alte Bekannte wieder, die zusammen mit den finnischen Brüdern Eero und Iiro Vasa sowie Luka Tesanovic sicherlich eine schlagkräftige Mannschaft bilden werden. „Vielleicht können wir ja auch um den Titel mitspielen“, hofft Robert Sibbel. „Die Jungs sind jedenfalls heiß und freuen sich auf die Saison.“

Ein übermächtig erscheinender Topfavorit ist unter den Rivalen nicht auszumachen. Als Vorteil könnte sich erweisen, dass der TCP die Lage in Ruhe sondieren kann. Zum Saisonstart waren die Eickeler planmäßig spielfrei, der für den zweiten Spieltag ausgeloste Gegner TuS Ickern hat zurückgezogen und steht als erster von zwei Absteigern fest. Wenn der TCP am 21. Mai den TSC Hansa Dortmund empfängt, wird man schon wissen, wer um den Titel und wer gegen den Abstieg spielt.

Damen des TC Grün-Weiß Herne empfangen den TSC Hansa Dortmund

14 Tage früher, aber ebenfalls gegen den TSC Hansa Dortmund, starten die Damen des TC Grün-Weiß Herne an diesem Sonntag (10 Uhr) in die Westfalenliga. Der Vorjahres-Dritte hat seinen Kader mit drei Neuzugängen noch etwas breiter aufgestellt.

Leticia Solakov (li. hier in einem Match für den TC HW Gladbeck) kommt zum TC Grün-Weiß Herne und gehört zum Kader des Teams in der Tennis-Westfalenliga der Frauen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Während die 15-jährigen Talente Leticia Solakov und Ellen Hirschi erstmals Westfalenligaluft schnuppern sollen, bringt Jana Hecking einige Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Da Lea Fojcik, Anastasia Meglinskaya, Alexandra von Schmidt, Kapitänin Nicolin Lücke und Luna Hüning weiterhin für die Grün-Weißen aufschlagen, sollten die Hernerinnen auch in diesem Sommer eine gute Rolle spielen können.

Eher um den Klassenerhalt dürfte es für zwei Verbandsligateams des TC Parkhaus gehen. Gleich in den ersten beiden Spielen will die 2. Herren wichtige Punkte einfahren, kann sie doch gegen BW Halle II (So., 10 Uhr) und Stadtlohn/Ahaus (14. Mai) mit Özcelik, Sibbel und Tesanovic Verstärkungen aus der spielfreien „Ersten“ einsetzen. Als Aufsteiger wollen sich die Damen in der Liga etablieren und können dabei auf die Klasse von Valerie Skyba setzen, die das junge Team anführen wird.

