A-Jugend Landesliga: TSV Marl-Hüls - DSC Wanne-Eickel 5:0 (2:0). Der DSC Wanne-Eickel hat in der Landesliga die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Serkan Besli erlebte beim TSV Marl-Hüls einen komplett gebrauchten Tag und ging mit 0:5 unter. Da aber auch die Verfolger strauchelten bleibt der DSC weiterhin Tabellenführer.

„Das war wirklich eine katastrophale Leistung. Aber dies wissen die Jungs auch selbst“, war DSC-Coach Serkan Besli nach der Partie konsterniert. Sein Team leistete sich insgesamt viel zu viele individuelle Fehler, die der TSV alle ausnutzte. Kurz nach der Pause waren die Gäste dem 2:1-Anschlusstreffer nahe, doch ein eigener DSC-Treffer sollte nicht fallen.

Ein Tag zum Vergessen

„Insgesamt war es ein Tag zum Vergessen. Mit dieser Leistung hätten wir in keiner Liga ein Spiel gewonnen. Aber wie sagt man im Fußball so schön, lieber einmal 0:5, als fünfmal 0:1 verlieren“, wollte Serkan Besli die erste Pleite jedoch auch nicht zu hoch bewerten.

Tore: 1:0 (4.), 2:0 (18.), 3:0 (62.), 4:0 (67.), 5:0 (70.).

DSC: Topal; Anobian, Groß, Omerovic - Dürschke, Knasiak, Akrivos, Petrovic, El-Daher (46. Toku) - Harder (56. Lewkowski), Mieszczak (35. Besic).

Firtinaspors A-Jugend mit unnötiger Niederlage

Bezirksliga: VfB Hüls - Firtinaspor Herne 4:3 (2:1). Firtinaspor hat das Spiel beim Tabellenzweiten, VfB Hüls, unnötig mit 3:4 verloren.

Dabei spielte die Mannschaft von Gökhan Negüzel sogar mehr als eine komplette Halbzeit in Überzahl, konnte dies aber nicht für einen Punktgewinn nutzen.

„Wir haben die Partie völlig verdient verloren. Ab sofort müssen wir mit dem Druck klarkommen, dass wir in den nächsten Spielen punkten müssen“, sagte der Firtina-Coach nach dem Spiel.

Große Chance zum Ausgleich vergeben

Kurz vor dem Abpfiff hatte Sezer Köklüoglu, der zwischenzeitlich bereits den 3:2-Anschlusstreffer erzielte, die große Chance auf den Ausgleich, scheiterte freistehend jedoch an seinen eigenen Nerven.

„Wir waren insgesamt zu unkonzentriert und nicht bereit für dieses Spiel. Die Einstellung muss in den nächsten Partien eine andere sein, denn sonst wird es nichts mit dem Klassenerhalt“, so Gökhan Negüzel abschließend.

Tore: 1:0 (5.), 1:1 Rompf (17.), 2:1 (44.), 3:1 (48.), 3:2 Köklüoglu (53.), 4:2 (59.), 4:3 Demirci (89.).

Firtina: Balci; Kirbas (28. E. Kutucu), M. Kutucu, Rompf, Arslan - Fidan, Atak (46. Kilic), Armut (19. Kara), Köklüoglu - Uslucuk, Demirci.

Westfalia Hernes A-Jugend weiter auf Achterbahnfahrt

SV Schermbeck - Westfalia Herne 2:1 (0:0). Die Achterbahnfahrt der A-Jugend von Westfalia Herne geht weiter. Nach der Niederlage beim VfB Hüls und dem Sieg gegen den SV Horst-Emscher gab es für die dezimierte Mannschaft von Coach Jörg Tottmann nun wieder eine Niederlage.

Beim SV Schermbeck hielten die Blau-Weißen die Partie jedoch lange offen, kassierten dann jedoch in sechs Minuten zwei Gegentore.

Tottmann-Team bleibt Tabellenfünfter

Zwar konnte Dincer Kahraman nur wenig später auf 2:1 verkürzen, doch in der Schlussphase gelang dem SCW kein weiterer Treffer mehr. Zwar waren die Gäste in den letzten 20 Minuten spielbestimmend und hatten mehr Ballbesitz als der SVS, doch Schermbeck verteidigte sehr kompakt und ließ keine gefährliche Situation des SCW mehr zu. Durch diese Niederlage bleibt Westfalia Herne weiterhin auf dem fünften Tabellenplatz der Bezirksliga.

Tore: 1:0 (64.), 2:0 (70.), 2:1 Kahraman (72.).

SCW: Kleefass; Wistuba, Billur, Djalo, Pulat - Pakowski, Karakurt, Jallow, Klose (73. Lazarevic), Kahraman - Zuk.

Weiterer Rückschlag für die B-Jugend des DSC Wanne-Eickel

B-Jugend Landesliga: DSC Wanne-Eickel - SuS Stadtlohn 0:7 (0:4). Einen weiteren bitteren Rückschlag musste der DSC Wanne-Eickel im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga hinnehmen. Gegen SuS Stadtlohn, Tabellensechster, verlor der DSC zu Hause mit 0:7. Bereits zum Seitenwechsel, beim Stand von 0:4, war die Partie entschieden.

„Man muss aber auch sagen, dass Stadtlohn einfach einen richtigen Sahnetag erwischt hat. Der frühe Rückstand war nicht gut für die Moral meiner Mannschaft“, sagte DSC-Coach Soufian Arbib. Bereits nach sieben Spielminuten lag seine Elf mit 0:2 in Rückstand. „Uns fehlt auch etwas das Spielglück. Aber so etwas hat man im Abstiegskampf meistens nicht. Jedoch haben sich meine Jungs nie aufgegeben und immer versucht dagegenzuhalten“, war der DSC-Coach mit Einsatz und Moral seiner jungen Mannschaft einverstanden.

Tore: 0:1 (4.), 0:2 (7.), 0:3 (26.), 0:4 (40.), 0:5 (44.), 0:6 (68.), 0:7 (73.).

DSC: Kilic; Knappmann, Campara, Brüggemann (63. Ateghang), Begalke - Böhle (50. Aydinli), Yavuz, Yildiz, Duka (59. Celik), Lunke - Ahmet (22. Caka).

Westfalias B-Jugend verliert nach drei Siegen in Serie

Bezirksliga: Westfalia Herne - ASC Dortmund 2:5 (0:0). Nach drei Siegen in Serie musste die B-Jugend des SCW in der Bezirksliga erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen.

Gegen den ASC Dortmund knüpfte das Team von Bektas Derdiyok jedoch über weite Strecken an die guten Leistungen der letzten Wochen an. In den ersten 40 Minuten neutralisierten sich beide Teams, erst nach dem Wiederanpfiff wurde die Begegnung lebhafter. Innerhalb der ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit ging der SCW zweimal in Führung, musste dann jedoch eine Zeitstrafe hinnehmen, in der die Gäste den erneuten Ausgleich erzielten.

Davon erholte sich der SCW nicht mehr, die Dortmunder zogen in den letzten 15 Spielminuten auf 2:5 davon. Durch die Niederlage bleibt die Westfalia auf Tabellenplatz sechs und hat fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Tore: 1:0 Okaytekin (45.), 1:1 (48.), 2:1 Peitz (49.), 2:2 (59.), 2:3 (66.), 2:4 (72.), 2:5 (76.).

SCW: Ünsal; Ibrahim, Leppeck, Durgut, Polat - Satir, Jalowiecki (57. Sengün), Hannemann (64. Adiyaman), Peitz (73. Schwidurski) - Mizrak (60. Al-Hussein), Okaytekin.