Erste Playoff-Hürde des Herner TC ist der Aufsteiger

Herne. Der Herner TC unterliegt in Keltern 52:74, bleibt Tabellendritter. Die Viertelfinalpaarungen der Playoffs in der DBBL stehen fest.

Die Würfel in der Damen-Basketball-Bundesliga (1. DBBL) sind gefallen. Nach dem Ende der regulären Saison am Sonntagnachmittag weiß der Herner TC nun, wer die erste Hürde in den Playoff-Spielen sein wird. Als Tabellendritter, diese Platzierung war schon vor der 52:74-Niederlage bei den Rutronik Stars Keltern zementiert, trifft er auf Alba Berlin.

Der Aufsteiger aus der Hauptstadt beendete die Saison auf Rang sechs. Keltern (2.) blieb Tabellenzweiter, da Spitzenreiter Hannover in Nördlingen nichts anbrennen ließ.

Herner TC trifft im Viertelfinale auf den Aufsteiger

Das Playoff-Viertelfinale lautet daher: Hannover – Freiburg, Keltern – Saarlouis, Herne – Berlin und Nördlingen – Osnabrück. Setzen sich Herne und Keltern im Viertelfinale durch, sehen sich beide im Halbfinale wieder.

Im Flow bleiben, Selbstvertrauen tanken, Verletzungen vermeiden – diese Prämissen hatten Headcoach Marek Piotrowski und Co-Trainer Predrag Stanojcic vor der Reise ins Badische ausgegeben.

In Keltern als „Mannschaft der Stunde“ angekündigt

Im „Fluss“ blieben ihre zehn Damen zumindest im ersten Viertel in der Dietlinger Speiterlinghalle nicht. Zwar gelangen Sarah Polleros mit einem Dreier die ersten Punkte im Spiel, doch dann leuchteten die Sterne. Beim Stande von 3:10 nahm der HTC die erste Auszeit (5.), was Keltern aber nicht beeindruckte. Mit 24:12 führten die Rutronik Stars nach dem ersten Viertel, vor allem Centerin Alexandria Kiss-Rusk war nicht zu bremsen.

Doch dann zeigte Herne, warum das Team in Keltern als „Mannschaft der Stunde“ in der 1. DBBL angekündigt worden war. Der HTC kämpfte sich ins Spiel, verteidigte aggressiv und verkürzte bis zur 19. Minute den Rückstand auf vier Zähler, ehe Keltern noch einmal aufzog und mit einem Vorsprung von sechs Punkten in die Kabine ging (37:31).

Volle Konzentration auf die Playoffs

Im dritten Viertel tat sich wenig, Keltern hielt den HTC auf Distanz.

Zwar war vor dem Schlussdrittel mit einem Rückstand von elf Zählern (44:55) noch nichts verloren, doch auch in den letzten zehn Minuten setzte sich die Qualität des Top-Kaders der Rutronik Stars durch. Am Ende hieß es deutlich 74:52 für die Gastgeberinnen. Eine zu hohe Niederlage, denn der HTC hielt drei Viertel gut mit. Nun heißt es: Die Pokalpause nutzen, Kräfte sammeln und volle Konzentration aufs Playoff-Viertelfinale.

Rutronik Stars Keltern – Herner TC 74:52 (37:31)

Viertel: 24:12, 13:19, 18:13, 19:8.

HTC: Zolper (13/1 Dreier), Trzeciak (3), Topuzovic (8), Mingo (6), Johnson (13/3), Szajtauer (1), Polleros (3/1), Liubinets (2), Kuijt, Salmi (3/1).

