Erfolgreiche Ferienkurse: 130 Seepferdchen in Herne vergeben

Herne/Wanne-Eickel. Gut 260 Kinder lernten in den Osterferien Schwimmen. Bei der Prüfung im Wananas legten 130 von ihnen erfolgreich die Seepferdchen-Prüfung ab.

Das Förderprogramm „NRW kann schwimmen“ hat 2023 bislang in Herne zu guten Erfolgen geführt. In den Osterferien wurden in vier Bädern der Stadt insgesamt 27 Schwimmkurse durchgeführt – bei 253 Kursen in ganz NRW eine starke Quote. 130 Herner Kinder (2. bis 6. Klasse) konnten am Ende ihre Seepferdchen-Prüfung erfolgreich ablegen. In den Herbstferien soll die Aktion, die akribische Zusammenarbeit zahlreicher Stellen erfordert, wiederholt werden.

Man hatte sich einiges vorgenommen vor Ort und war gewappnet. „Zwanzig Übungsleiter haben die Kurse geleitet“, erklärte Marcel Altmeyer von der DLRG-Ortsgruppe Herne und Mit-Organisator, „und nochmal zwanzig Helfer on top.“ Aber auch in der Vorbereitung und Organisation waren unterschiedliche Kompetenzen gefragt. Alles habe vernünftig ineinander greifen müssen, so Altmeyer, „und das hat es getan.“

Alles greift erfolgreich ineinander

Gemeinsam mit Pia Klems (Ausschuss für den Schulsport) und Michele Fauville (DLRG-Ortsgruppe Wanne-Eickel) bildete Altmeyer die Orga-Leitung, die mit Herner Bädergesellschaft, Gebäudemanagement, Fachbereich Sport und SSB alle Fäden gezogen hat. Die Kurse fanden in den Bädern der Hans-Tilkowski-Hauptschule, der Michaelschule und der Grundschule Börsinghauser Straße statt, sowie im Wananas, wo auch die abschließende Prüfung abgenommen wurde. Die Wanner Mondritter sponserten zudem Auszeichnungen.

„Wir können zufrieden sein“, resümierte Marcel Altmeyer. „Ein paar Kinder konnten sogar die Prüfung für das Schwimmabzeichen Bronze ablegen.“ Als Anerkennung wertete man vor Ort auch, dass die Vizepräsidentin der DLRG Westfalen, Rosemarie Kellermeier, im Wananas vorbeischaute.

Neuer Anlauf in den Herbstferien

130 Seepferdchen waren für den Moment ein tolles Resultat, dennoch bleibt beim Schwimmlern-Bedarf in der Stadt viel Luft nach oben. Grund genug für die Verantwortlichen, neuen Anlauf zu nehmen. „Wir wollen das Ganze in den Herbstferien wiederholen“, blickt Marcel Altmeyer voraus. „Auch in der Größenordnung.“ Genaue Informationen dazu werde es rechtzeitig über die Schulen geben.

