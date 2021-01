Elsbeth Bennewitz (88): 75 Jahre aktiv für den TuS 07 Herne

Elsbeth Bennewitz in ihrem Garten - die 88-Jährige gehört seit 75 Jahren dem TuS 07 Herne an, war lange als Übungsleiterin aktiv und hält sich immer noch fit.

Herne Ein außergewöhnliches Jubiläum in 2020: Bennewitz begann 1945 als Turnerin im TuS Herne 07, Medaillen standen aber nie im Mittelpunkt.

Elsbeth Bennewitz kennt sich mit Ehrungen aus. Egal ob Stadtmeisterschaften, Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes oder eine Medaille des Oberbürgermeisters für ihre „außergewöhnlichen Verdienste um den Sport“. In diesem Jahr ist eine weitere hinzugekommen, die es aber eher selten gibt.

Denn 2020 konnte Bennewitz ihre 75-jährige Mitgliedschaft im TuS 07 Herne feiern. Wenn feiern auch das falsche Wort sein mag. Statt einer Zeremonie während der Weihnachtsfeier gab es einen Blumenstrauß an der Haustür.

TuS Herne 07: Bennewitz' Karriere begann in den Nachkriegsmonaten

„Die hatten mich gar nicht mehr auf dem Plan“, lacht die 88-Jährige. „So ein Jubiläum hat ja vorher noch keiner gehabt. Ich wäre aber auch nicht böse gewesen, wenn es nichts gegeben hätte. Ich kann nichts verlangen. Ich habe da keine Ansprüche.“

Die Vereins- und Turn-Karriere von Bennewitz begann in den Nachkriegsmonaten 1945. „Die Schulen waren geschlossen und wir hatten die Möglichkeit in den Flottmannhallen zu turnen“, erinnert sie sich. „Da lagen überall noch die Kappsköppe herum.“ Was für die damals 13-Jährige als Spiel und Spaß begann wurde schnell ernster. „Die Übungsleiter haben damals gesehen, dass etwas in mir steckt. Dann ging es schon ziemlich schnell mit den Wettkämpfen los.“

Geräteturnen als Paradedisziplin - aber die Deutsche Meisterschaft geht in die Hose

Elsbeth Bennewitz (88), ist seit 1945 Mitglied beim TuS 07 Herne. Foto: privat

Ihre Paradedisziplin war das Geräteurnen. Barren, Reck und schwingende Ringe. Einen Favoriten hatte sie nicht. Überall fühlte sie sich wohl. „Ich war zwar begabt, aber eher für den normalen Gebrauch als für die Spitzenklasse.“

Auf Stadt- und Gau-Ebene konnte sie sich gut durchsetzen, an ihren ersten und einzigen Ausflug zur Deutschen Meisterschaft blickt sie aber nicht gerne zurück: „Ich war 16 und musste ganz ohne Begleitung nach Hannover. Das ist komplett in die Hose gegangen. Danach habe ich mir gesagt, einmal und nie wieder.“

Übungsleiterin bis zum 70. Geburtstag - und danach weiter aktiv

Mutig und sportlich: Elsbeth Bennewitz macht im Jahr 1950 einen Kopfstand auf einem Motorroller.

Doch dem Turnsport und dem Tus 07 Herne blieb sie treu, bis heute. Nach dem Ende ihrer aktiven Karriere war sie bis zu ihrem 70. Geburtstag Übungsleiterin, unter anderem für die Seniorengruppen. Sportlich ist sie weiterhin. „Ich mache immer noch etwas, wenn ich Lust habe. Vor allem Hocker- oder Atemgymnastik“, erklärt sie.

Wie viele Medaillen und Siegerkränze sie in ihrer Laufbahn gesammelt hat, weiß Bennewitz nicht mehr. Und das ist ihr auch egal. „Auf so etwas habe ich noch nie wert gelegt oder bin damit hausieren gegangen“, sagt sie.

Was arrogant klingen kann, ist bei ihr allerdings schlichte Bescheidenheit. Das ist herauszuhören. „Mir sind und waren der Spaß und die Gruppe wichtiger.“ Die eigenen Erfolge konnten dem nichts entgegenstellen. Eine große Emotionalität verband sie mit ihren Titeln nie.

Die Familie Bennewitz ist im TuS 07 stark engagiert

„Als mein Mann und ich das Kinderturnen geleitet haben, haben wir kleine, interne Wettkämpfe organisiert und der Gewinner hat dann eine meiner Medaillen bekommen“, erzählt sie schmunzelnd.

Der Name Bennewitz und der Tus 07 Herne bleiben auch in Zukunft eng miteinander verwoben. Neben Elsbeth und ihrem Mann Erwin, die sich im Verein kennengelernt haben und seit dem 19. November 1991 Ehrenmitglieder sind, ist nun eine neue Generation auf dem Vormarsch. Enkel Tobias Bennewitz ist Übungsleiter für Parcours. „Er macht das aus freien Stücken. Wir mussten ihn nicht schubsen“, freut sie sich.

Die Feier zur runden Jahreszahl soll in fünf Jahren nachgeholt werden

Trotz aller Rückschau, kurz geht der Blick auch nach vorne. Denn Bennewitz möchte die Feier zu ihrem Jubiläum doch gerne nachholen. Das Datum steht schon. „In fünf Jahren. Zu meiner 80-jährigen Mitgliedschaft.“

