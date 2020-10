FC Brünninghausen – SV Sodingen 4:1 (1:1). „Wir sind nicht der FC Bayern München der Westfalenliga und schießen einfach alle Gegner vom Platz. Dies war uns vorher klar und demnach können wir mit der Niederlage auch alle leben. Natürlich ärgert sie uns, aber wir schütteln uns kurz und bereiten uns dann auf Gerlingen vor“, war SVS-Coach Thomas Falkowski trotz der 1:4-Niederlage beim FC Brünninghausen definitiv nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft.

Vor allem in den ersten 45 Minuten zeigte Sodingen eine richtig gute Leistung. „Das war wirklich hervorragend“, sagte der SVS-Trainer.

SV Sodingen geht durch einen Treffer von Tugrul Aydin in Führung

Tugrul Aydin brachte sein Team in Spielminute 21 in Führung. In der Folge hätten Maurice Post und Thomas Hildwein bereits erhöhen können, doch beide scheiterten in sehr aussichtsreichen Positionen. „Wenn es da 3:0 für uns steht, dann kann sich Brünninghausen nicht beschweren“, so der SVS-Coach weiter. Doch wer die Chancen nicht nutzt, der bekommt hinten die Gegentore.

Diese alte Fußball-Weisheit bewahrheitete sich auch beim SVS. Mit dem Pausenpfiff kam Brünninghausen zum schmeichelhaften Ausgleich. „Gefühlt mit dem ersten Torschuss der Partie“, so Thomas Falkowski.

Brünninghausen kauft dem Gast aus Sodingen den Schneid ab

Nach dem Seitenwechsel verdienten sich die Gastgeber den Sieg aber dann.

„Brünninghausen hat uns in Hälfte zwei den Schneid abgekauft. Wir haben nicht mehr richtig dagegengehalten, hätten aber kurz vor dem 1:2 jedoch auch wieder in Führung gehen können“, erklärte der Coach. Tugrul Aydin scheiterte jedoch mit einem direkten Freistoß am FCB-Keeper, im direkten Gegenzug fiel dann der Treffer zum 2:1 für Brünninghausen.

Noch ehe Thomas Falkowski auf 3-5-2 umstellen konnte, erzielten die Gastgeber sogar das 3:1. „Danach war das Spiel dann irgendwie entschieden, auch wenn wir nie aufgegeben haben. Der Sieg ist aber definitiv mindestens um einen Treffer zu hoch ausgefallen“, bilanzierte er. Zehn Minuten vor dem Ende erzielte der FCB dann noch das 4:1, doch gelaufen war das Spiel bereits mit dem Doppelschlag in den Minuten 67 und 69.

Gelb-Rote-Karte gegen Philip Breilmann

Was den SVS-Coach neben der Niederlage noch ärgerte, war die Gelb-Rote-Karte gegen Philip Breilmann, der nun am kommenden Wochenende zu Hause gegen den FSV Gerlingen zuschauen muss. „Die beiden Foulspiele waren unstrittig, aber bei der gleichen Aktion hat ein Spieler von Brünninghausen keine Gelbe Karte bekommen“, so Thomas Falkowski.

„Wir haben 45 Minuten eine sehr gute Leistung gezeigt und da ein wirklich herausragendes Spiel gemacht. Ich denke, dass meine junge Mannschaft aber daraus lernen wird. In der zweiten Halbzeit war Brünninghausen einfach aktiver und galliger. Sie haben uns den Schneid abgekauft. Wir werden daraus unsere Lehren ziehen und es dann am kommenden Wochenende im Heimspiel besser machen. Am Ende waren es dann einfach zu viele individuelle Fehler. Diese gilt es abzustellen. Da müssen wir ansetzen und es besser machen“, so der SVS-Trainer abschließend.

Tore: 0:1 Aydin (21.), 1:1 (45.), 2:1 (67.), 3:1 (69.), 4:1 (79.).

SVS: Rothkamm; Meißner, Thier, Konarski, Breilmann – Felber, Post (86. Tugyan), Hildwein (74. Wilczynski), Rudolph (79. Wistuba), Akkan (75. Avci) – Aydin.

Gelb-Rot: Breilmann (SVS, 72.).

