DSC-Wasserball: Ein Mannschaftsteil ist ungewohnt schwach

Die Wasserballer des DSC Wanne-Eickel waren in Hagen im Wasser.

Hagen. Auch das zweite Saisonspiel ging für die Wasserballer des DSC Wanne-Eickel verloren. In Hagen kassierten die Wanner eine deftige Niederlage.

Bei ihrem Gastspiel bei der SG Hagen mussten die Wasserballer des DSC Wanne-Eickel eine deutliche Niederlage einstecken. In einer torreichen Begegnung unterlagen die Wanne-Eickeler mit 16:29 (3:6, 4:9, 7:7, 2:7).

Das erste Viertel verlief noch weitgehend ausgeglichen, ab Mitte des zweiten Viertels jedoch verlor das Team vom Wananas immer mehr an Spielkontrolle. Besonders in der Defensive, ansonsten eine der Stärken des DSC Wanne-Eickel, agierten die Schwarz-Gelben ungewohnt unkonzentriert. Sie erlaubten es den Angreifern aus Hagen, immer wieder unbedrängt zum Abschluss zu kommen. Lediglich Nataliia Kolisnyk kämpfte aufopferungsvoll. Er versuchte, die entstanden Lücken zu schließen.

Im Angriff zeigte sich aufseiten der Mondstädter ein sehr zwiespältiges Bild. Einerseits wurden klarste Tormöglichkeiten vergeben und zudem bereits im Spielaufbau eklatante Fehler gemacht. Dies führte dazu, dass die Gästedeckung nur selten vor schwierige Aufgaben gestellt wurde.

Valentin Hrevizisyi glänzt mit sechs Toren

Anderseits gab es aber auch Lichtblicke im Team um Kapitän Steve Allen. Carsten Siegmund zeigte deutlich seine Gefährlichkeit und konnte alleine fünf Treffer erzielen. Ganz besonders muss man zudem die Leistung von Centerspieler Valentin Hrevizisyi hervorheben. Obwohl er häufig bei seinen Offensivaktionen auf sich allein gestellt war und von zwei Verteidigern attackiert wurde, konnte er seine ganze Klasse zeigen und sogar sechs Mal einnetzen.

Am Ende reichte dies jedoch nicht und die Schwarz-Gelben mussten dem Gastgeber zu einem deutlichen und verdienten Sieg gratulieren. Während Hagen den Platz an der Tabellenspitze der Südwestfalen Klasse einnimmt, rangiert der DSC nach zwei Saisonspielen am Ende des Rankings.

DSC Wanne-Eickel: Benz (1) – Bayer (1), Kolisnyk (1), Hrevizisyi (6), Geffke, Allen (1), Schumacher (1), Siegmund (5), Kostka.

Weitere Sportnachrichten aus Herne und Wanne-Eickel finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel