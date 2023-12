DSC Wanne-Eickel: Warum der Sportliche Leiter Blum bleibt

Wanne-Eickel Mit dem Trainerteam der ersten Mannschaft hatte der DSC Wanne schon verlängert. Auch die A-Jugend-Trainer sagen für 2024/25 zu.

Fußball-Westfalenligist DSC Wanne-Eickel hat bereits mit dem kompletten Trainerteam der ersten Mannschaft vorzeitig die Verträge, sondern jetzt auch mit dem Sportlichen Leiter. Wie Pascal Beilfuß, Davide Basile und Heribert Lachmann bleibt auch Dustin Blum mindestens bis zum Ende der Saison 2024/25 in der Mondpalast-Arena, teilt der DSC mit.

Den 25-Jährigen, seit Juli beim DSC in der Verantwortung, zitieren die Wanner in ihrer Mitteilung so: „Hier stimmt alles. Ich arbeite sowohl mit dem Vorstand Torsten Biermann als auch mit den Trainern sehr gut zusammen. Ich habe hier als noch relativ junger Mensch die Möglichkeit bekommen, langfristig etwas zu planen. .“ Mit dem bisherigen Saisonverlauf sei Dustin Blum durchaus zufrieden: „Fast alle Trainer der Westfalenliga haben uns im Sommer als Absteiger Nummer 1 genannt. Und wo stehen wir jetzt zur Winterpause? Auf einem guten Mittelfeldplatz!“

Eine seiner Prioritäten legt er zurzeit auf die Planung für die neue Saison, schaut gemeinsam mit dem Trainerteam, auf welchen Poitionen sich der DSC verstärken muss. Eine erste Nachricht: Sowohl Mario Hinkelmann, Trainer der U19, als auch sein Cotrainer Tim Vogt haben ihre Zusage für die Saison 2024/25 gegeben.

Zurzeit ruht bei allen DSC-Mannschaften allerdings der Ball. Die 1. Mannschaft ist bis zum 8. Januar in der Winterpause und unterbricht diese nur für zwei Hallenturniere: Am 29. Dezember für den „Mitternachtscup“ in Herten und am 6./7. Januar 2024 für die inoffizielle Herner Stadtmeisterschaften in der Westring-Halle. „Da werden wir einen Kaltstart hinlegen“, so der Sportliche Leiter des DSC.

