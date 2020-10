Herne/Wanne-Eickel. Drei Kreispokalspiele stehen am Donnerstag an. Dabei ist auch der DSC Wanne-Eickel, der sich überraschend einen neuen Ersatztorwart suchen muss.

Der vorige Montag war in diesem Jahr der letztmögliche Tag für einen Wechsel im Fußball, auch „Deadline Day“ genannt. Beim Fußball-Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel, der diesen Donnerstag in der ersten Runde des Kreispokalwettbewerbs bei der DJK Falkenhorst Herne (19.15 Uhr, Sportzentrum Horsthausen) antritt, werden sie den 5. Oktober 2020 nicht so schnell vergessen.

Denn telefonisch bekamen die Wanner vom Liga-Konkurrenten mitgeteilt: Ersatztorhüter Mustafa Topal wird sich YEG Hassel anschließen.

DSC Wanne-Eickel wusste nichts von möglichen Wechselabsichten

Beim DSC wussten sie nichts von dessen möglichen Wechselabsichten, und sind deshalb jetzt auf der Suche nach einem neuen Ersatztorwart hinter Niklas Simpson.

Ein unmögliches Unterfangen: „Wir haben natürlich sofort angefangen, einige Torhüter anzurufen“, sagt DSC-Trainer Sebastian Westerhoff. Aber die Antwort war klar: So kurzfristig wollte niemand seinen jetzigen Verein verlassen. „In dem Fall hätten auch wir einige Bauchschmerzen gehabt“, so Westerhoff.

Trainer Westerhoff will im Pokalspiel das schnelle Angriffsspiel vom Sonntag sehen

Spätestens im Winter, so Wannes Trainer, werde man fündig, oder es meldet sich zurzeit vereinsloser Keeper. Im Training sind die A-Jugend-Torhüter Luca Happe und Nils Koch dabei, auf der Ersatzbank der Senioren kann Koch als Altjahrgangsspieler Platz nehmen.

Bei Falkenhorst Herne will Westerhoff vom DSC-Team das schnelle Angriffsspiel vom 5:0 in der Liga über Gerlingen sehen – der Kreisliga-B-Tabellenführer weiß also schon mal, was ihn an diesem Pokalabend erwartet.

Weitere Spiele: SV Fortuna Herne - SpVg. Arm. Holsterhausen (18.30 Uhr, Sportzentrum Horsthausen), Arminia Sodingen - VfB Habinghorst (19.15 Uhr, Bromberger Straße).

