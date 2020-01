DSC Wanne-Eickel: schon am Anfang der Vorbereitung gefordert

Die Westfalenliga-Fußballer des DSC Wanne-Eickel sind nach der Pause über den Jahreswechsel wieder ins Training eingestiegen.

Was Trainer Sebastian Westerhoff von seinen Spielern verlangt hat, muss er nicht allzu genau ausführen, sondern er sagt stattdessen vor dem ersten Testspiel an diesem Donnerstag (19 Uhr) beim FC Kray einen Satz, bei dem eh klar ist, was Sache ist.

„Was man in den ersten Einheiten halt so macht“

Auf die Frage, was an den ersten Trainingstagen seit Wochenanfang so anstand, sagt Westerhoff: „Was man in den ersten Einheiten halt so macht“, und ein kurzes verschmitztes Lachen folgt vom Trainer des DSC Wanne-Eickel.

Konditionsarbeit gehört dazu, sagt Westerhoff, der bis vorigen Sommer noch selbst gespielt (und Vorbereitungen mitgemacht) hat. Immerhin: auch für die Kraft- und Ausdauerbolzerei kriegen die Wanner Spieler meistens noch einen Ball als Trainingsgerät dazu.

Erster Test am Donnerstagabend beim FC Kray

Die Reihe der ersten Testspielgegner passt da ins Bild. Auf vier Oberligisten in Folge trifft der DSC Wanne-Eickel. Donnerstagabend auswärts beim Niederrhein-Oberligisten FC Kray, Sonntag (15 Uhr) auf eigenem Platz auf den Westfalen-Tabellenführer SC Wiedenbrück.

Es folgen zwei Auswärtsspiele beim TuS Ennepetal (25. Januar/18.30 Uhr) und beim ASC 09 Dortmund (29. Januar/19 Uhr).

Die Spieler von Anfang an fordern

Dass die Spieltermine gegen diese Oberligisten hintereinander folgen, könne man vorab so genau gar nicht planen, sagt Westerhoff. Aber wie es sich nun ergeben hat, das kommt ihm als Trainer entgegen: „Wir wollen die Jungs schon am Anfang fordern, damit wir konditionell auf der Höhe sind.“

Einen Punkt Rückstand hat der Tabellenzweite DSC Wanne-Eickel (39 Zähler) auf Spitzenreiter SG Finnentrop-Bamenohl und damit den direkten Aufstiegsplatz zur Oberliga Westfalen, aber als Ziel für die Rückrunde nennt Sebastian Westerhoff zunächst: „Wir wollen sehen, was geht, müssen erst einmal einen guten Auftakt in den ersten Meisterschaftsspielen haben.“ So viele Punkte wie in der Hinrunde zu holen, das sei aber schon eine Marke, die sich der DSC vornehmen will.

Arbeit mit jungen Spielern aus eigenen Reihen wird fortgesetzt

Und die Arbeit mit den jungen Spielern aus eigenen Reihen fortsetzen. Diese haben sich in diesem Winter zuletzt mit Rang zwei beim Kick-mit-Schmidt-Mitternachtscup der DJK SpVgg. Herten und dem Gewinn des 3. Alfred-Schmidt-Gedächtnispokals beim SV Sodingen auf vordere Plätze in der Halle gespielt.

„Es wird dabei bleiben, dass wir immer wieder zwei, drei, vier Jungs dazunehmen“, so Westerhoff.

Davide Basile und Josse Gerick verlängern bis 2021

Aber auch mit den – im Vergleich zu den Nachwuchsspielern – reiferen Jahrgängen beschäftigt sich der Westfalenliga-Zweite.

Nachdem schon länger die Vertragsverlängerungen des Trainerteams Sebastian Westerhoff, Marc Varbelow und Michel Mankowski und des Sportlichen Leiters Michele Di Bari bekannt sind, hat der DSC nun auch gemeldet, dass Davide Basile und Josse Gerick bis 2021 zugesagt haben.

Basile kommt nach seiner Oberschenkelverletzung zurück und will sich ab Jahresbeginn an die hundert Prozent heranarbeiten. Josse Gerick hingegen wird die Rückrunde komplett verpassen und erst im August wieder da sein, wird fürs Studium ein halbes Jahr nach Peru gehen und sich dort fit halten.

Bei den Wanne-Eickelern laufen zurzeit die Gespräche mit den Spielern des aktuellen Kaders, weitere Personalien dürften also in Kürze folgen. Thomas Hildwein ist zum neuen Jahr zum SV Sodingen gegangen, auch Cedric Preßhoff hat den DSC verlassen. Dafür ist Rohbar Derwish von den Sportfreunden Wanne-Eickel zurückgekehrt, sowie Torhüter Rene Kuck (zuletzt vereinslos).

Batman aus Haltern war ein Thema

Für mögliche Neuzugänge, so Trainer Westerhoff, schaue der DSC auch jetzt schon mal „nach Links und Rechts“. Einen hatten die Wanner dabei schon als möglichen kurzfristigen Zugang entdeckt.

Deniz Batman vom TuS Haltern sei ein Thema gewesen beim DSC, berichtet Westerhoff – aber der offensive Mittelfeldspieler wechselt nun aus der Regionalliga zum Landesligisten TuS Bövinghausen, dem Ligakonkurrenten von SpVgg Horsthausen, Firtinaspor Herne und SV Wanne 11.

Für den Tabellenzweiten aus Dortmund ist es die sechste Neuverpflichtung dieses Winters nach den Oberligaspielern Philipp Rößler, Maurice Haar (beide vom SC Westfalia Herne) und Marko Onucka (früher Westfalia Herne, kommt von RW Ahlen), dem Brasilianer Rodrigo Coelho Confettura sowie aus der Westfalenliga Torhüter Sören Gerlach (früher DSC Wanne-Eickel, kommt von der DJK TuS Hordel).

SV Sodingen spielt beim VfB Börnig

Wie die Wanner ist auch der zweite heimische Westfalenligist SV Sodingen an diesem Donnerstag im Einsatz.

Das Team um Trainer Ersan Kaya bestreitet ab 19.15 Uhr an der Schadeburgstraße ein Testspiel beim VfB Börnig.