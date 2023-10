DSC Wanne-Eickel nach 0:3: „Die Alarmglocken sind an“

Bochum/Wanne-Eickel. Der DSC Wanne-Eickel hat zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele in Folge verloren. Der Trainer ist wachsam, aber nicht überrascht.

Zum ersten Mal in dieser Saison hat Westfalenligist DSC Wanne-Eickel zweimal in Folge verloren. Eine Woche nach der Niederlage gegen Meinerzhagen verlor der DSC auch bei Concordia Wiemelhausen mit 0:3 (0:1).

An der Leistung seiner Mannschaft hatte Wannes Trainer Pascal Beilfuß gar nicht so viel auszusetzen, ihn ärgerte nur, dass zu wenige Spieler sich auch beim Stand von 0:2 und 0:3 gegen die Pleite wehrten. Denn bis zum 0:2 waren die Gäste Wiemelhausen aus Beilfuß’ Sicht überlegen.

„Wir sind sehr gut in die Partie gekommen und waren zu Beginn sehr präsent“, sagte er. Nur zu großen Chancen kamen die Gäste nicht, ein Schuss von innerhalb des Strafraums von Marco Kampmann kam bei allen Bemühungen dabei heraus. Auf der anderen Seite ging Wiemelhausen direkt mit der ersten Chance in Führung. Eine Ecke setzte Rene Michen nach 34 Minuten per Kopf ins Netz. Dabei blieb es bis zur Pause.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Herne und Wanne-Eickel:

Auch die zweite Hälfte begannen die Wanne-Eickeler überlegen, wurden aber abermals von den Gastgebern kalt erwischt. Leon Franke schraubte das Ergebnis auf 2:0 für Concordia (52.). „Danach war die Reaktion der Mannschaft nicht gut“, sagte Pascal Beilfuß. „Bis auf zwei, drei Spieler hat kaum jemand noch daran geglaubt, dabei war Zeit genug.“

So stellte Franke mit seinem zweiten Treffer den Endstand her (68.), und der DSC Wanne-Eickel fuhr mit der zweiten Niederlage in Folge nach Hause. Seit drei Partien ist das Beilfuß-Team nun ohne Sieg. Der Coach ist gewarnt, aber nicht überrascht. „Ich habe von Anfang an prophezeit, dass es solche Wochen geben wird“, sagt der 31-Jährige.

„Die Alarmglocken sind an, jetzt geht es darum, dass wir weiter gut arbeiten und vielleicht schon gegen Neheim wieder erfolgreich sind.“

Tore: 1:0 Rene Michen (34.), 2:0, 3:0 Leon Franke (52., 68.)

DSC Wanne: Westergerling; Ayaz, Kubiak (60. Soltane), Buchwalder, Simsek (81.Nete), Mehmetoglu (60. Cinar), Kadiu, Saglam, Anobian, Kampmann (88. Athegang), Karatas

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel