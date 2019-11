DSC Wanne-Eickel – Westfalia Herne 2:0 n.V. (0:0). Die A-Jugend des DSC Wanne-Eickel hat das Finale des Kreispokals mit 2:0 nach Verlängerung gegen Westfalia Herne gewonnen.

Westfalia hat eine sehr gute Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Es wird ein sehr enges Spiel“, hatte DSC-Coach Serkan Besli vor dem Spiel prophezeit. Und er sollte Recht behalten, denn die Tore für den Landesligisten fielen erst in der Verlängerung.

„Es freut mich unglaublich für meine Mannschaft. Sie hat sich für die harte Arbeit, die sie Woche für Woche abliefert belohnt“, war der DSC-Coach nach dem Spiel stolz auf sein Team.

Doch vor allem in den ersten 45 Minuten hatte der Tabellenzweite enorme Probleme und hatte Glück, dass die Westfalia zum Pausenpfiff nicht in Führung lag.

Wojciech Lewkowski hat die beste Chance für die Westfalia

Die größte Möglichkeit für die Herner hatte Wojciech Lewkowski, dessen Kopfball von der Unterkante der Latte wohl wieder zurück ins Feld sprang. „Die einen sagen, dass der Ball drin war, die anderen Zuschauer sagen, der Ball war nicht drin. Man konnte es leider nicht genau sehen“, so SCW-Coach Jörg Tottmann.

Kreispokalsieger 2019: die A-Jugendfußballer des DSC Wanne-Eickel. Foto: Klaus Pollkläsener / Foto Funke Services

„In der ersten Hälfte fehlte uns etwas der Zugriff auf das Spiel. Westfalia hat seine Sache wirklich sehr gut gemacht und uns vor enorme Probleme gestellt“, fasste DSC-Trainer Serkan Besli zusammen.

Starker Niklas Feldhausen im SCW-Tor

Dies sollte sich nach dem Seitenwechsel dann ändern. Der DSC wirkte frischer und erspielte sich zahlreiche Tormöglichkeiten, scheiterte jedoch immer wieder am eigenen Unvermögen oder am starken Niklas Feldhausen im SCW-Tor.

„Defensiv haben wir nichts mehr zugelassen. Mein Team wirkte fitter, jedoch war die Chancenauswertung unser Problem. Einige Möglichkeiten wurden wirklich kläglich vergeben“, haderte Serkan Besli mit der Ausnutzung der Torchancen.

Ebeny Nguimba bringt den DSC Wanne-Eickel in Führung

In der Verlängerung waren dann erst zwei Minuten gespielt, ehe Ebeny Nguimba den DSC in Führung brachte. Khalil El-Daher führte einen Freistoß schnell aus, Nguimba wurde nicht richtig angegriffen und traf zum 1:0.

„Diesen Freistoß darf man niemals geben. Allgemein war die Leistung des Schiedsrichters unterirdisch und einem Finale mit zwei guten Mannschaften nicht angemessen“, ließ SCW-Coach Jörg Tottmann kein gutes Wort am Unparteiischen Niclas Erbach.

Toni Petrovic erzielt den erlösenden zweiten Treffer

„Wir hätten nach dem Führungstreffer das Spiel schneller entscheiden müssen. Doch leider war die Verwertung der Möglichkeiten auch in der Verlängerung nicht gut. So mussten wir noch etwas zittern“, so Serkan Besli abschließend.

In der 115. Minute war es dann schließlich Toni Petrovic der das erlösende 2:0 für den DSC erzielte und seiner Mannschaft endgültig den Kreispokal sicherte. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat ein hervorragendes Spiel abgeliefert“, war auch der unterlegene Jörg Tottmann zufrieden.

Namen & Zahlen zum Spiel

Tore: 1:0 Nguimba (92.), 2:0 Petrovic (115.).

DSC: Koch; Nguimba, Groß (46. Anobian), Omerovic, Ergüzel – Dürschke, Knasiak, Akrivos (85. Toku), Petrovic, Besic (54. El-Daher) – Harder (117. Knappmann).

SCW: Feldhausen; Tamouh, Schlegel,Diallo, Voss – Wistuba, Pakowski, Kahraman (114. Pulat), Klose, Billur (62. Karimi) – Lewkowski (56. Jallow).