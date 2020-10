Eintracht Dortmund – DSC Wanne-Eickel 1:2 (1:1). Die A-Jugend des DSC Wanne-Eickel hat den ersten Sieg in der Westfalenliga gefeiert.

Der Aufsteiger gewann mit 2:1 bei Eintracht Dortmund und klettert damit in der Tabelle auf Platz elf. „Es war das erwartete Spiel mit vielen Zweikämpfen“, bilanzierte DSC-Coach Serkan Besli.

DSC Wanne-Eickel geht schon in der ersten Minute in Führung

Dabei ging es für seine Mannschaft richtig gut los. Vom Anstoß weg spielte der DSC den Ball nach vorne und kam schnell in eine Angriffssituation. Turgay Isik flankte den Ball von der Seite in den Strafraum, Dilhan Demir lief wunderbar ein und köpfte den Ball in der ersten Spielminute unhaltbar ins Tor. „Danach haben wir auch gut weitergemacht, aber man muss auch sagen, dass Dortmund nach 20 Minuten besser im Spiel war und auch verdient den Ausgleich erzielte“, so Serkan Besli weiter.

Der Torschütze zum 0:1, Dilhan Demir, verlor auf der linken Seite den Ball, nach zwei weiteren Pässen im Zentrum landete der Ball dann im DSC-Tor. „Zur Pause ein gerechtes Ergebnis“, erklärte der DSC-Coach.

Turgay Isik setzt nach zum 2:1-Siegtreffer

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Eintracht Dortmund etwas mehr vom Spiel, doch der DSC wurde von Minute zu Minute stärker. In der 68. Minute setzte sich Dilhan Demir auf Außen durch, seine Flanke wurde noch abgewehrt, doch Turgay Isik setzte nach und verwandelte zum 1:2. In der Schlussphase musste der DSC noch einige brenzlige Situationen überstehen, ehe der erste Sieg dann feststand.

„Uns allen ist natürlich ein Stein vom Herzen gefallen. Es ist schön, dass wir jetzt mit einem Sieg in die Meisterschafts-Pause gehen“, war Serkan Besli über den ersten Westfalenliga-Erfolg seiner Mannschaft überglücklich.

Tore: 0:1 Demir (1.), 1:1 (25.), 1:2 Isik (68.).

DSC: Happe; Anobian, Brüggemann, Koymali (82. Besic), Satici – Dzinic, Merhi, Isik, Uzunbas (90. Lewskowski), Ibrahim (53. Uspenskij) – Isik (86. Djalo).

