Bezirksliga: TTC Herne-Vöde II - TTG Weitmar (Sa., 18.30 Uhr). Nachdem das Spiel der SF Wanne-Eickel gegen Roland Rauxel II auf den 5. Dezember verschoben wurde, ist die Begegnung der Vöder Reserve gegen die TTG Weitmar die einzige Partie in der Bezirksliga mit Herner Beteiligung.

Nach der Niederlage bei Westfalia Wattenscheid und einem Punkteverhältnis von 3:3 wollen die Vöder beim Tabellenzweiten wieder in die Erfolgsspur kommen. Mannschaftsführer Markus Schmidt: „Dieses Spiel ist für uns wegweisend und kann vorentscheidend darüber sein, ob wir uns im oberen oder unteren Bereich der Tabelle ansiedeln. Ich sehe uns in diesem Spiel aber schon in der Favoritenrolle.“

Bezirksklasse: kompletter Spieltag für die heimschen Mannschaften

In der Bezirksklasse kommt es an diesem Wochenende zu einem kompletten Spieltag, an dem alle fünf Mannschaften aus dem Herner Stadtgebiet beteiligt sind. In der Bezirksklasse 2 empfängt Tabellenführer Ruhrstadt Herne II den Tabellenachten PTSV Dortmund II.

In der Bezirksklasse 1 trifft der Tabellensechste TTC Westfalia Herne am Samstag um 18.30 Uhr im Duell der Tabellennachbarn den Fünften VfL Winz-Baak IV. Beide Mannschaften haben ein ausgeglichenes Punktekonto.

Im Duell zweier Abstiegskandidaten könnte sich Vöde IV mit einem Sieg beim Letzten Viktoria Bochum II Luft im Abstiegskampf verschaffen. Das Spiel wurde wegen des Feiertags von Samstag auf Sonntag 10 Uhr verlegt.

Tabellenzweiter DSC Wanne-Eickel gegen Tabellenführer TTC Herne-Vöde III

Alle Begegnungen in den Bezirksklassen werden an diesem Wochenende überstrahlt vom Derby und Spitzenspiel des Tabellenzweiten DSC Wanne-Eickel gegen den Spitzenreiter Herne-Vöde III (Sonntag, 14 Uhr, TH Görresschule). Da die Vöder (7:3 Punkte) ihre Tabellenführung den beiden mehr ausgetragenen Spielen verdanken, gilt der verlustpunktfreie DSC (6:0) als Favorit.

Das sieht auch Vödes Vereinsvorsitzender und Mannschaftsführer der Dritten Bernhard Reckmeier so: „Der DSC hat in diesem Jahr einige Neuzugänge, die gut eingeschlagen haben. Wir wollen so gut wie möglich dagegenhalten, wären aber mit einem Unentschieden schon sehr zufrieden.“ Auch DSC-Kapitän Phillip Just sieht sein Team in der Favoritenrolle, zollt aber auch dem Gegner Respekt: „Auch wenn ich selbst nicht mitspielen kann, glaube ich doch an einen Sieg unseres Teams. Allerdings werden die Vöder es uns nicht leicht machen und sicher mit einer starken Mannschaft bei uns antreten.“

