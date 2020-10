Wanne-Eickel. Der DSC Wanne-Eickel ist zu Gast im Derby bei der DJK TuS Hordel. Der Coach will dabei an die Leistung vom 5:0 gegen den FSV Gerlingen anknüpfen.

DJK TuS Hordel – DSC Wanne-Eickel (15 Uhr, Hordeler Heide, Bochum). Nach dem schwachen Auftritt am Donnerstagabend im Kreispokal bei der DJK Falkenhorst, der aber am Ende zu einem 4:2-Sieg und dem Einzug in Runde zwei reichte, ist der DSC Wanne-Eickel nun am Sonntag im Westfalenliga-Derby bei der DJK TuS Hordel gefordert.

„Wir müssen definitiv ganz viel anders und vor allem ganz viel besser machen als noch am Donnerstag im Pokal“, fordert DSC-Coach Sebastian Westerhoff.

Dabei möchte er das Spiel aber nicht als Maßstab nehmen sondern viel lieber auf die Partie gegen Gerlingen zurückblicken.

DSC Wanne-Eickel will wieder das Westfalenliga-Gesicht zeigen

„Die Dinge, die wir da gut gemacht haben, müssen wir auch gegen Hordel gut machen“, hofft Sebastian Westerhoff, dass seine Mannschaft wieder das Westfalenliga-Gesicht der letzten Woche zeigt.

Dabei nicht mithelfen werden neben Sven Preissing auch Cedric Dürschke und Deniz Ergüzel, die sich beide am Donnerstagabend verletzt haben. Auch der Einsatz von Davide Basile und Dawid Ginczek ist noch mehr als fraglich.

„Davide hat die gleiche Verletzung wie vor einigen Wochen. Er hat Probleme mit dem Oberschenkel. David hat am Freitagabend trainiert, er hat jedoch immer noch etwas Ärger mit der Leiste. Ob es bei beiden für Sonntag reicht werden wir sehr kurzfristig entscheiden“, erklärt Sebastian Westerhoff.

Hordel steht derzeit auf einem Abstiegsplatz

Die DJK TuS Hordel steht derzeit auf einem Abstiegsplatz und verlor am vorigen Sonntag beim SC Neheim mit 0:3.

„Wir kennen aber die Stärken und wissen genau, dass Hordel vor allem in der Offensive richtig stark ist. Der Tabellenplatz sagt derzeit einfach gar nichts aus“, so der DSC-Coach.

Bei den Bochumern weiß man jedoch auch um die Schwere der aktuellen Situation.

DJK-Trainer Frank Benatelli: „Jeder muss an seine Grenzen gehen“

„Wir sind jetzt in einem Tal, aber wir dürfen nicht den Fehler machen, nur kurzfristig zu denken. Langfristig werden wir Erfolg haben, jetzt müssen wir erst einmal diese Situation annehmen. Jeder muss an seine Grenzen gehen, in jedem Training und in jedem Spiel“, betont der neue Trainer Frank Benatelli, der erst vor einigen Wochen Holger Wortmann als TuS-Coach ablöste.

„Wir müssen aber weiterhin nur auf uns schauen. Wenn wir unsere Leistung vom vergangenen Wochenende auf den Platz bringen, dann werden wir auch in Hordel Punkte holen und das Spiel siegreich gestalten“, ist sich Sebastian Westerhoff sicher.

