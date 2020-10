Die Verkürzung der Winterpause ist noch ein Tabu

Am Niederrhein. Vier von zehn Spielen der Fußball-Oberliga Westfalen wurden am Wochenende wegen Corona abgesagt. Die NRZ sprach mit Staffelleiter Reinhold Spohn.

Reinhold Spohn hat als Staffelleiter der Oberliga Westfalen, der auch die Fußballer des SV Schermbeck angehören, alle Hände voll zu tun. „Die Organisation dieser Saison ist schon eine einmalige Situation“, sagt der 66-Jährige. Nach dem 9. Spieltag und damit eigentlich 90 absolvierten Begegnungen liegt die Oberliga mit zehn Spielen aufgrund von Corona- oder Corona-Verdachtsfällen im Rückstand. Mit einer Quote von elf Prozent ausstehender Partien sieht es gar nicht so schlecht aus, doch am Wochenende traf es gleich vier der zehn angesetzten Spiele. Die NRZ sprach mit dem Staffelleiter über die geplanten 42 Spieltage, eine eventuell stark verkürzte Winterpause und den Boxing Day.

Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) hat die Vereinsvertreter über den Modus der Spielzeit 2020/21 abstimmen lassen. Dabei ist in der Oberliga mit 21 Mannschaften eine normale Saison mit 42 Spieltagen herausgekommen, eine Mammut-Aufgabe. Wie war Ihre erste Reaktion auf die mit 13:8-Stimmen getroffene Entscheidung?

Reinhold Spohn: Die Vereinsvertreter haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, in einer Demokratie ist das dann halt so. Natürlich ist es nicht einfach, so etwas durchzuspielen. Wir haben eben genauso wie am Niederrhein das große Problem, dass wir in der vergangenen, abgebrochenen Spielzeit auf Absteiger, aber nicht auf Aufsteiger verzichtet haben.

„Wir haben im Ruhrgebiet das größte Problem“

Nach einem recht entspannten Oberliga-Beginn in Sachen Corona, allein der SV Schermbeck war zu Beginn mit zwei Absagen betroffen, spitzt sich die Entwicklung aufgrund der rapide steigenden Corona-Zahlen derzeit anscheinend zu. Wie sehen Sie die Lage?

Wir haben im Ruhrgebiet das größte Problem, denn da gibt es fast nur rote Gebiete. Letztlich bleibt uns aber nichts anderes übrig als abzuwarten.

Wie beurteilen Sie denn das Verhalten der Zuschauer auf den Fußballplätzen, ist dies mit ein Grund für höhere Corona-Zahlen?

Zunächst einmal gibt es leider einen Flickenteppich bezüglich der erlaubten Zuschauerzahlen. Aber was ich bisher mitbekommen habe, da verhalten sich die Zuschauer gut. Zudem sind die Hygiene-Konzepte der Vereine auch sehr gut.

Keine Verlängerung der Saison vorgesehen

Sie sind auch Vorsitzender des westfälischen Verbandsfußballausschusses, rollt eine Lawine an zusätzlicher Arbeit im Augenblick auf Sie zu?

Im Moment ist es schon ein bisschen viel. Was den Job als Oberliga-Staffelleiter betrifft, ist es natürlich auch ein wenig mehr Arbeit: Spiele wegen Corona absetzen und neue Termine finden. Aber so dramatisch ist es nicht. Wir hatten ja auch schon Jahre, in denen es einen sehr harten Winter gab.

So ein harter Winter könnte den Saisonablauf auch noch empfindlich beeinträchtigen…

Ja klar, ein strenger Winter kann auch noch hinzukommen. Aber im Augenblick läuft es noch. Zudem haben wir die Spielzeit bis Ende Juni 2021 verlängert. Wie weit wir damit kommen, das weiß derzeit kein Mensch. Nach dem jetzigen Stand ist auf jeden Fall keine Verlängerung vorgesehen.

„Der Realist lässt erst einmal alles auf sich zukommen“

In der Planung ist eine Winterpause nach dem Spieltag am 20. Dezember bis zum 31. Januar 2021 angedacht. Wird die eventuell noch verkürzt?

Das kann ich aus heutiger Sicht nicht sagen. Wir müssen sehen, von wie vielen nachzuholenden Spielen wir in ein paar Wochen sprechen.

In England gibt es den Boxing Day, Spiele am 2. Weihnachtstag…

Das sehe ich bei uns nicht.

Was wäre für Sie der schlimmste Fall?

Wenn es zu einem Abbruch der Saison käme zu einem Zeitpunkt, an dem wir weniger als 50 Prozent der Spiele absolviert haben und die Spielzeit deshalb nicht gewertet werden kann. Aber ich bin schon immer Optimist gewesen, in der augenblicklichen Situation bin ich optimistisch und realistisch.

Und was sagt der Realist in Ihnen?

Der Realist lässt erst einmal alles auf sich zukommen.