Fussball - Landesliga Die SpVgg Horsthausen gewinnt das siebte Spiel in Folge

Herne. Die Sportvereinigung Horsthausen siegt bei der SSV Buer mit 3:2. Ein früher Doppelschlag weist dem Tabellenführer den Weg.

Auch die SSV Buer konnte die Sportvereinigung Horsthausen nicht stoppen. Die Mannschaft von Marc Gerresheim und Jörg Haake gewann das siebte Spiel der Landesliga und bleibt weiterhin Tabellenführer.

SpVgg Horsthausen führt früh mit 2:0

SSV Buer – SpVgg Horsthausen 2:3 (0:2). Dabei legten die Gäste richtig stark los. Bereits nach einer Viertelstunde führten sie mit 2:0. Torjäger Sven Jubt jagte nach fünf Minuten den Ball per Dropkick aus 25 Metern in den Winkel, zehn Minuten später verwandelte Tugrul Aydin einen Strafstoß. Diyar Dilek war im Strafraum gefoult worden. „Das war für uns natürlich ein Start nach Maß“, freute sich Horsthausens Co-Trainer Jörg Haake.

Auch in der Folge blieb seine Mannschaft klar am Drücker und hätte die Partie bereits zur Pause entscheiden können. Diyar Dilek traf nach einer schönen Einzelaktion nur den Pfosten. Auf der anderen Seite erlebte Tim Göbel, der sein erstes Spiel im Tor der SpVgg machte, bis dahin einen ruhigen Nachmittag.

Nach dem Seitenwechsel spielte Horsthausen weiter nach vorne, doch mit dem 3:0 durch Emre Aydin änderte sich das Spiel. Die Kontrolle der Gäste war dahin, die Partie wurde wilder und es gab Torchancen auf beiden Seiten. „Die zweite Halbzeit gehört im Moment wirklich nicht zu unseren Stärken“, gab Jörg Haake im Nachhinein zu. Doch wirklich in Gefahr geriet der Sieg nicht.

Der 2:3-Anschlusstreffer des SSV fiel in der Nachspielzeit, doch nach diesem Tor pfiff der Schiedsrichter die Partie direkt ab. „Am Ende ist der Sieg verdient, vor allem in der ersten Halbzeit waren wir stark und hätten höher führen müssen“, so der SpVgg-Co-Trainer abschließend.

Tore: 0:1 Jubt (5.), 0:2 T. Aydin (14.). 0:3 E. Aydin (47.), 1:3 (49.), 2:3 (90.).

SpVgg: Göbel; Werner (87. Griebsch), Medkouri, Schönherr, Rathmann (79. Kirchmeyer) – Balci, Gillner, T. Aydin, Dilek (74. Bedersdorfer), E. Aydin – Jubt (59. Pirsig).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel