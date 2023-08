Die nächste Neue: So forciert der Herner TC den Kader-Umbau

Herne. Der Herner TC hat das Training aufgenommen, die nächste neue Spielerin ist da: Die Kaderplanung für die DBBL ist aber noch nicht abgeschlossen.

Das mit dem gemeinsamen Posieren funktioniert schon mal. Ob nun beim gemeinsamen Eisessen oder beim „Teichfest“ in Altenhöfen – auf den Fotos scheinen die Spielerinnen des Herner TC schon eine ganz gute Einheit zu bilden.

Mit dem ersten gemeinsamen Training am Montagabend begann die Phase, diese Harmonie auch auf das Parkett und unter den Korb zu bringen. In aller Ruhe wolle man das angehen, meint HTC-Vorsitzender Wolfgang Siebert. Bis zum ersten Ligaspiel ist noch ein guter Monat hin. Zeit genug, um sich gründlich „zu beschnuppern“, wie Siebert es nennt.

Herner TC: Zolper und Mingo geblieben, bis jetzt sechs neue Spielerinnen

Denn auf den ersten noch inoffiziellen Teamfotos des Herner Basketball-Bundesligisten sind die meisten Gesichter neu. Mit Laura Zolper und Tayler Mingo stehen nur zwei Spielerinnen aus dem Vorjahres-Kader noch im Aufgebot des HTC. Sechs Spielerinnen hat der Verein mittlerweile neu dazu geholt. „Keine Star-Spielerin“, betont Siebert. „Ich habe da kein Ranking im Auge. Wir haben ein gutes Team zusammengestellt, das ist mir wichtig.“

Ein Kollektiv soll es also sein, das Trainer Marek Piotrowski in der Liga und im Pokal betreut. Zum Auftakt in der Liga geht es gegen die Gisa Lions MBC (30. September, 18 Uhr). In der zweiten Pokalrunde muss der HTC auswärts ran. Am 14. oder 15. September wartet Zweitligist TG Neuss Tigers. Die vergangene Pokalreise der Hernerinnen war kurz. Im 16tel-Finale unterlagen sie dem späteren Titelträger TK Hannover Luchse mit 62:83.

Neuzugänge mit internationaler Erfahrung

Trotz der vielen neuen Gesichter hat sich eines im Vergleich zur vergangenen Spielzeit nicht verändert: die Internationalität. Die sechs Neuzugänge kommen aus vier verschiedenen Nationen. Dementsprechend weitgefächert ist auch ihre internationale Erfahrung.

Giovanna Elena Smorto ist der jüngste Herner Neuzugang. Sie kommt vom italienischen A2-Ligisten Castelnuovo Scrivia, spielte aber bei vorherigen Stationen in der Euro League. Die 24-jährige Shooting Guard ist vor allem eine Verstärkung für die Defense. Auf den Guard-Positionen werden auch Kasey Ann Kidwell (USA) und Julia Niemojewska (25/Polen) zum Einsatz kommen.

Aber auch auf der Center-Position hat sich der HTC neu aufgestellt. Die 1,96 Meter große Brittany Reeves (23/USA) ist vor allem als Ersatz für Magdalena Szajtauer angedacht. Zuletzt war sie in der NBL 1 Northern Women in Australien aktiv und kam auf durchschnittlich 15 Punkte und zwölf Rebounds pro Spiel. Die andere „Große“ ist Sona Svetlikova (23/Slowakei). Sie stand zuletzt bei KP Brno unter Vertrag und spielte dort ebenfalls im Eurocup.

Herner TC: Weitere Berichte

Bereits Ende Juli hatte der HTC Olga Trzeciak (23/Polen) als ersten Neuzugang vorgestellt. Sie kommt vom aktuellen polnischen Meister Polski Cukier AZS-UMCS.

Aber auch die Nachwuchsspielerinnen Adna Halilbasic und Melina Reich sollen ihre Chancen im Bundesliga-Kader bekommen. Vornehmlich werden sie aber wohl beim Zweitligisten Metropol Ladies Herne Recklinghausen zum Einsatz kommen. „Es ist wichtig, dass sie dabei sind“, betonte Siebert.

Die Suche nach deutschen Spielerinnen gestaltet sich derzeit noch schwierig. Viele würden den Weg ins Ausland gehen, meint Siebert. Eine Spielerin soll bald noch vorgestellt werden. Es hapere noch am Reisepass. Der Ligaauftakt ist dennoch kein Stichtag für die Komplettierung des Kaders. „Wir haben noch Plätze frei“, meint der HTC-Vorsitzende.

