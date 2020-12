„DFB-Plan wird Fußballvereine vor Herausforderungen stellen“

Herne. Der DFB will die Ausbildung der Jüngsten stärken und stellt einen Masterplan vor. An der Basis wird das kritisch beäugt, auch in Herne.

Mit Jubelgeschrei werden die Pläne des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für den Jugendfußball im Fußballkreis Herne nicht aufgenommen. Bernd Götte, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, gibt ohne Umschweife zu: „So ganz ohne ist das Vorhaben nicht. Der DFB-Masterplan Kinderfußball wird einige Vereine vor Herausforderungen stellen.“

Götte ist ein alter Hase in der Jugendarbeit. Der 67-jährige steht seit exakt drei Jahrzehnten an der Spitze des Herner Kreisjugendausschusses. Der Masterplan des DFB für den Kinderfußball kam für ihn keineswegs überraschend. „Wir kennen das. Wenn die Nationalmannschaft ein schlechtes Turnier spielt, machen sich Leute beim DFB schlaue Gedanken. Und dann kommt so etwas dabei heraus“, sagt Götte, der die Talentförderung der Kinder und Jugendlichen zwar mit vollem Einsatz unterstützt, als Geschäftsführer des VfB Börnig aber auch genau weiß, dass die Last der Umsetzung letztendlich bei den Vereinen liegt. „Die neuen Spielformen setzen voraus, dass neue Tore angeschafft werden müssen“, sagt Götte und erinnert daran, dass die meisten Vereine bereits jetzt schon jeden Euro zweimal umdrehen müssten.

Pilotveranstaltung in Herne musste wegen Corona abgesagt werden

Götte wollte den Herner Fußballvereinen das Vorhaben des DFB schon längst vorgestellt haben. Doch eine Pilotveranstaltung zu diesem Thema musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Wir werden das nachholen“, verspricht Götte, „allerdings werden bis dahin noch einige Monate ins Land ziehen. Momentan haben die Fußballvereine sowieso ganz andere Sorgen.“

Ohnehin wird der Masterplan in Herne wohl nicht 1:1 umgesetzt werden. So will der Fußballkreis beispielsweise komplett auf die Spielform mit vier Toren verzichten. „An der Uni Bielefeld gab es dazu eine Studie. Zwei der vier Tore werden von den Kids schon nach wenigen Minuten überhaupt nicht mehr wahrgenommen“, so Götte. Auch ein Spiel Zwei-gegen-Zwei bei den Minis werde es in Herne nicht geben: „Wir wollen mindestens Dreier-Teams“. Was sich am Ende umsetzen lasse, werde sich erst zeigen müssen. „Nach Corona“, so Götte.

