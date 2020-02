Derby zwischen Sodingen und Wanne-Eickel erhält grünes Licht

Das Westfalenliga-Derby kann stattfinden. Die Platzbegehung im Sodinger Glück-Auf-Stadion am Dienstagmittag verlief positiv. Deshalb gilt: Grünes Licht für das Duell am Mittwoch zwischen dem SV Sodingen und dem DSC Wanne-Eickel. Um 19.30 Uhr geht es los. Dann heißt es: Kampf um den Klassenerhalt gegen Titelkampf. Denn der Liga-Vorletzte empfängt den Tabellenzweiten.

„Es geht los, endlich“, klingt es einstimmig auf beiden Seiten. Und wie es nach einer Reihe Spielausfällen nun los geht. „Derby. Da brauche ich wohl nicht viel zu sagen“, so Ersan Kaya, Trainer der Sodinger. Dass ein Lokalduell so manches Naturgesetz auszuhebeln vermag, rechnet Kaya vor: „Die Jungs bringen eh schon alle 110 Prozent“, sagt er, „aber ich werde in der Kabine versuchen, nochmal fünf Prozent draufzupacken.“

Sodingen glaubt an seine Außenseiterchance

Sodingen glaubt also fest an seine kleine Außenseiterchance gegen den starken Nachbar. Klar, denn nicht zuletzt im Hinspiel hatte der SVS ja beim 2:2 bereits überraschend einen Zähler aus der Mondpalast-Arena entführt. Eine Einbuße, die dem DSC im Rückblick quasi bis heute die Tabellenführung kostet. Wanne-Eickel fehlt bekanntlich aktuell ein Punkt auf Spitzenreiter Finnentrop/Bamenohl.

„Tabellarisch ist der DSC natürlich Favorit, aber wir werden an unsere Grenzen gehen“, so Ersan Kaya, dessen Team selbst auch ein Zähler fehlt - bis zum ersten Nichtabstiegsplatz. Die Mannschaft ist weitestgehend fit. Nur Maurice Post und Bastian Kniza werden ihm im Lokalduell krankheitsbedingt fehlen. An seine Grenzen wird nebenbei wohl auch das Spielfeld im Derby gehen. Ersan Kaya sinniert jedenfalls und plant schon einmal prophylaktisch die nächste Platzsperre ein: „Im Moment ist der Platz in wirklich gutem Zustand, aber nach dem Spiel...“. Rücksichtnahme auf den Untergrund ist jedenfalls seitens der Protagonisten kaum zu erwarten. Der SVS-Dompteur fordert gar ein Verspeisen dessen. „Die Jungs müssen Gras fressen“, lautet Kayas Masterplan.

Lokalsport Wanner Teams müssen im Halbfinale auswärts ran Die beiden Halbfinalbegegnungen im Krombacher-Kreispokal wurden ausgelost. Titelverteidiger DSC Wanne-Eickel trifft dabei in der Vorschlussrunde auf den Tabellenelften der Landesliga Staffel 3, FC Frohlinde. Dessen Ligakonkurrenz steht sich im zweiten Halbfinalspiel gegenüber. Der SV Wanne 11 (5.) muss auswärts bei Landesliga-Spitzenreiter Wacker Obercastrop ran. Gespielt wird bis zum 16. April.

Wanne-Eickel kann gut kicken, aber auch kämpfen

Beim DSC Wanne-Eickel fühlt man sich indes auch für ein genau solches Spiel gewappnet. „Ich bin froh, dass meine Mannschaft nicht nur gut Fußball spielen kann“, so jedenfalls DSC-Coach Sebastian Westerhoff, „sondern auch kämpfen. Da gilt es in Sodingen die beste Mischung zu finden.“

Dass es überhaupt wieder los geht, das ist wohl das Schönste aktuell. Westerhoff: „Das ist wirklich gut so. Sonst wird die Vorbereitung elend lang. Das haben wir gerade erst am Wochenende gemerkt. Auch wenn es Westfalia war, mit den Testspielen reicht es den Jungs irgendwann und das kann ich auch verstehen.“ Bünjamin Karatas wird den Wannern im Rückspiel-Derby nicht zur Verfügung stehen und auch Lukas Ziegelmeir ist noch angeschlagen. Ansonsten kann auch Sebastian Westerhoff aus dem Vollen schöpfen.

Die Punkte sind für beide Kontrahenten gleichermaßen von Bedeutung. Ein erneutes Remis wie im Hinspiel würde Wanne bereits vorübergehend zu Platz eins verhelfen.