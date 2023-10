Derby Herner EV - Moskitos Essen 3:5: Viele Diskussionen

Der Herner EV verliert gegen die Moskitos Essen

Fabio Frick, am Puck, spielt am Sonntag, 01.10.2023, in Herne für die Moskitos Essen. In der Oberliga Nord spielte der Herner EV gegen die Moskitos Essen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services