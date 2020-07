Der Herner Fußball trauert um Trainer Karsten Buttler

Herne. Die SpVgg Herne-Horsthausen gab den Tod ihres jahrelangen Trainers bekannt. Viele Vereine und die WAZ-Sportredaktion drücken ihr Beileid aus.

Der Herner Fußball trauert um Karsten Buttler. Die SpVgg Herne-Horsthausen, bei der Buttler lange als Trainer an der Linie stand, informierte die Öffentlichkeit in dieser Woche.

Zahlreiche Vereine schlossen sich an – Buttler war unter anderem auch in Röhlinghausen, Bochum-Gerthe und bei Firtinaspor Herne aktiv, durfte mehrere Aufstiege feiern.

Der Text der SpVgg Herne-Horsthausen im Wortlaut:

Der Club aus Horsthausen findet bewegende Worte zum Tod des verdienten Trainers und auch Kapitäns der Altherren-Mannschaft:

Mit tiefer Betroffenheit haben wir von dem frühen Tod unseres langjährigen Mitglied und ehemaligen Cheftrainers der 1. Mannschaft erfahren. Karsten Buttler übernahm die 1. Mannschaft der SpVgg Horsthausen im Jahr 2003 die zu dem Zeitpunkt nicht sehr gut da stand. Dank der Arbeit von Karsten Buttler konnte schlimmeres verhindert werden.

Er formte unsere 1. Mannschaft in der Zeit von 2003 bis 2009 wieder zu einem Top-Team in der Kreisliga A. Noch am 11. Juli 2020 bestritt Karsten Buttler sein letztes Spiel als Kapitän der Alt-Herren Spielgemeinschaft DJK Falkenhorst-SpVgg Horsthausen. Die gesamte SpVgg Herne Horsthausen ist tief bestürzt und wünscht den Angehörigen in dieser schwierigen Zeit viel Kraft.

Wir werden Karsten Buttler NIEMALS VERGESSEN!

Einen ausführlichen Nachruf der Sportredaktion mit Würdigung seiner Verdienste um den Herner Fußball lesen Sie hier.