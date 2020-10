DSC Wanne-Eickel – FSV Gerlingen (15 Uhr, Mondpalastarena). Anspruch und Wirklichkeit klaffen beim DSC Wanne-Eickel derzeit sehr weit auseinander.

Dies war auch in der Trainingswoche vor der Partie gegen den FSV Gerlingen deutlich Thema.

DSC Wanne-Eickel: Das 1:4 in Brünninghausen „intensiv besprochen“

„Wir haben die Leistung, oder besser die Nicht-Leistung, aus Brünnighausen intensiv besprochen und klar und deutlich angesprochen, dass es nicht unser Anspruch ist. Aber da sitzen wir alle in einem Boot. Die Jungs haben einen anderen Anspruch an sich selbst, wir als Trainerteam wollen ebenfalls ganz was anderes sehen“, berichtet DSC-Coach Sebastian Westerhoff.

Die Unzufriedenheit war dann auch auf dem Trainingsplatz zu spüren, denn die drei Einheiten beschreibt der Trainer als „sehr, sehr intensiv“.

Arbeit an Zweikämpfen und Grundordnung

Dabei standen die Grundlagen des Fußballs auf dem Plan.

Zahlreiche Zweikämpfe wurden trainiert und auch die Grundordnung, die am vergangenen Sonntag überhaupt nicht stimmte, wurde angesprochen und verbessert.

„Die Jungs haben aber gut gearbeitet. Man merkt ihnen an, dass sie mit der aktuellen Situation überhaupt nicht zufrieden sind. Wir versuchen gemeinsam aus dem Loch herauszukommen“, so der DSC-Trainer weiter.

Josse Gerick fällt verletzt aus

Am Sonntag gegen den Tabellenvorletzten, der bisher noch ohne Punktgewinn ist, wird Sebastian Westerhoff wahrscheinlich einiges verändern.

„Es wird definitiv Änderungen geben. Das ist ganz sicher. Wie viele, das werde ich mir noch genau überlegen. Eventuell werden wir auch mit einem etwas anderen Spielsystem agieren“, wollte sich der Coach aber noch nicht komplett in die Karten schauen lassen.

Definitiv ausfallen wird neben Sven Preissing auch Josse Gerick, der schon länger mit Problemen am Knöchel auf dem Platz stand.

Warten auf die Spielberechtigung von Soufian Rami

„Da müssen wir abwarten, was es genau für eine Verletzung ist“, so Sebastian Westerhoff. Diese sind nach der Partie in Brünninghausen aber so stark geworden, dass derzeit an Fußball nicht zu denken ist. Alle anderen Akteure sind einsatzbereit.

Ob aber Neuzugang Soufian Rami spielen kann, steht immer noch nicht fest. Bis Freitagnachmittag lag die Spielberechtigung noch nicht vor.

„Wir müssen viele Dinge besser machen“

„Ich kann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wieso es so lange dauert. Beim Verband heißt es, dass sie derzeit so viel zu tun haben. Wir haben auch von anderen Spielern gehört, bei denen es so lange dauert, aber auch von Spielern, bei denen innerhalb von zwölf Stunden die Spielberechtigung vorlag“, zuckt Sebastian Westerhoff mit den Schultern. „Aber es ist ganz egal, wer auf dem Platz steht und wer unser Gegner ist. Wir müssen nur auf uns gucken und viele Dinge besser machen.“

Keine Änderungen durch den Abgang von Michele Di Bari

Unter der Woche ist Michele Di Bari, bis dato der Sportliche Leiter des DSC, als neuer Trainer zum Bezirksligisten SG Herne 70 gewechselt.

„Ich habe mit Michele sehr eng zusammengearbeitet, aber in der Saison ändert sich an meiner Arbeit eher wenig. Da bleibt alles beim Alten“, sieht Sebastian Westerhoff durch den Abgang keine großen Veränderungen auf sich zukommen.

