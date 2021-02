Auch Fußball-Amateure im Revier sagen: #ihrkönntaufunszählen

Ruhrgebiet. Gesicht zeigen gegen Homophobie – auch viele Fußball-Amateure aus dem Ruhrgebiet unterstützen #ihrkönntaufunszählen. Hier die gesammelten Fotos.

„Ihr könnt auf uns zählen“ – diese ermutigenden Worte senden mehr als 800 Fußballprofis an ihre Kollegen, die zwar homosexuell sind, aber dies nicht öffentlich zeigen können oder wollen. Im männlichen Amateurfußball ist die Lage ganz ähnlich. Homosexualität ist Tabuthema; geoutete Spieler gibt es höchstens vereinzelt, wenn überhaupt. Im Frauenfußball dagegen herrscht eine vielfältigere und offenere Kultur.

Der Kampagne #ihrkönntaufunszählen des 11-Freunde-Magazins haben sich auch die Profis aus dem Ruhrgebiet angeschlossen, vor allem aber auch männliche und weibliche Amateure von Sprockhövel bis Kirchhellen und Mülheim bis Herne. Die eingesandten Fotos finden Sie unten zum Durchklicken.

#ihrkönntaufunszählen – was heißt das?

Die Botschaft der Fotos ist, in Richtung jener, die über ein Outing nachdenken: „Wir werden euch unterstützen und ermutigen und, falls notwendig, auch gegen Anfeindungen verteidigen. Denn ihr tut das Richtige, und wir sind auf eurer Seite“, heißt es in dem Solidaritätsschreiben, welches das Magazin „11 Freunde“ in seiner jüngsten Ausgabe veröffentlichte.

Im Amateurfußball wollen das offensichtlich viele ganz genau so unterschreiben. Wer sein Foto hinzufügen möchte, kann sich per Mail an unsere Redaktion wenden; Einsendungen aus allen Städten sammeln wir unter der Adresse sportredaktion.muelheim@waz.de.

#ihrkönntaufunszählen – Fotos aus Mülheim

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie #ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Christoph Müller, TuS Union Mülheim. Statement von Sven Wessel: „Es ist schlimm genug, dass Homosexualität im 21. Jahrhundert noch so ein Thema ist. Wir als TuS Union 09 Mülheim stehen mit unseren Werten für Offenheit und Toleranz. Daher unterstützen wir für ein besseres Miteinander selbstverständlich auch diese Aktion. Wir stehen hinter allen unseren Spielern, vollkommen unabhängig von der sexuellen Orientierung.“ Foto: TuS Union Mülheim

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Sascha Pulvermacher, TuS Union Mülheim. Statement von Sven Wessel vom TuS Union: „Es ist schlimm genug, dass Homosexualität im 21. Jahrhundert noch so ein Thema ist. Wir als TuS Union 09 Mülheim stehen mit unseren Werten für Offenheit und Toleranz. Daher unterstützen wir für ein besseres Miteinander selbstverständlich auch diese Aktion. Wir stehen hinter allen unseren Spielern, vollkommen unabhängig von der sexuellen Orientierung.“ Foto: TuS Union Mülheim

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Dennis Pulvermacher, TuS Union Mülheim. Statement von Sven Wessel vom TuS Union: „Es ist schlimm genug, dass Homosexualität im 21. Jahrhundert noch so ein Thema ist. Wir als TuS Union 09 Mülheim stehen mit unseren Werten für Offenheit und Toleranz. Daher unterstützen wir für ein besseres Miteinander selbstverständlich auch diese Aktion. Wir stehen hinter allen unseren Spielern, vollkommen unabhängig von der sexuellen Orientierung.“ Foto: Patrick Radtke

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Lisa Klapdor, BW Mintard. Statement von Frank "Fatti" Wälscher von BW Mintard: "Wir schreiben das Jahr 2021, befinden uns aber im Denken und beim Bilden von zu schnellen Urteilen noch Lichtjahre vor dem dunklen Mittelalter. Das zeigt doch die Aktion von 11Freunde oder jetzt der WAZ. Wenn Homosexualität Teil unseres „normalen“ Lebens wäre, bräuchten wir doch gar nicht darüber sprechen. Über meinen grünen Pulli spricht ja auch keiner..." Foto: BW Mintard

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Luisa Buschmann, BW Mintard. Statement von Frank "Fatti" Wälscher von BW Mintard: "Wir schreiben das Jahr 2021, befinden uns aber im Denken und beim Bilden von zu schnellen Urteilen noch Lichtjahre vor dem dunklen Mittelalter. Das zeigt doch die Aktion von 11Freunde oder jetzt der WAZ. Wenn Homosexualität Teil unseres „normalen“ Lebens wäre, bräuchten wir doch gar nicht darüber sprechen. Über meinen grünen Pulli spricht ja auch keiner..." Foto: BW Mintard

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Frank "Fatti" Wälscher, BW Mintard. Statement von Frank "Fatti" Wälscher von BW Mintard: "Wir schreiben das Jahr 2021, befinden uns aber im Denken und beim Bilden von zu schnellen Urteilen noch Lichtjahre vor dem dunklen Mittelalter. Das zeigt doch die Aktion von 11Freunde oder jetzt der WAZ. Wenn Homosexualität Teil unseres „normalen“ Lebens wäre, bräuchten wir doch gar nicht darüber sprechen. Über meinen grünen Pulli spricht ja auch keiner..." Foto: BW Mintard

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Marco Guglielmi, BW Mintard. Statement von Frank "Fatti" Wälscher von BW Mintard: "Wir schreiben das Jahr 2021, befinden uns aber im Denken und beim Bilden von zu schnellen Urteilen noch Lichtjahre vor dem dunklen Mittelalter. Das zeigt doch die Aktion von 11Freunde oder jetzt der WAZ. Wenn Homosexualität Teil unseres „normalen“ Lebens wäre, bräuchten wir doch gar nicht darüber sprechen. Über meinen grünen Pulli spricht ja auch keiner..." Foto: BW Mintard

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Mathias Lierhaus, BW Mintard. Statement von Frank "Fatti" Wälscher von BW Mintard: "Wir schreiben das Jahr 2021, befinden uns aber im Denken und beim Bilden von zu schnellen Urteilen noch Lichtjahre vor dem dunklen Mittelalter. Das zeigt doch die Aktion von 11Freunde oder jetzt der WAZ. Wenn Homosexualität Teil unseres „normalen“ Lebens wäre, bräuchten wir doch gar nicht darüber sprechen. Über meinen grünen Pulli spricht ja auch keiner..." Foto: BW Mintard

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Leon Beeke, RW Mülheim. Statement von Leon Beeke: "Wer sind wir, dass wir gegen Liebe und Neigungen anderer Menschen hetzen? Zu urteilen, ohne zu wissen und im Allgemeinen auf andere Menschen herabzusehen, ist für uns sowohl auf als auch neben dem Platz eine klare Rote Karte!" Foto: RW Mülheim

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Pierre Hirtz, RW Mülheim. Statement von Pierre Hirtz: "Die Bitte an jeden Menschen lautet: Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, gegen Alternative oder Konservative, gegen Schwarz oder Weiß, gegen Schwule oder Lesben. Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander." Foto: RW Mülheim

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Suat Cakim, Fatihspor Mülheim. Foto: Fatihspor Mülheim

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Kevin Borutzki, TSV Heimaterde. Statement des Klubs: "Wir als TSV Heimaterde sehen uns gerade durch unseren familiären sowie engen Kontakt - nicht nur mit unseren aktiven und passiven Mitgliedern, sondern auch mit unseren Fans - als wichtigen Teil der Gesellschaft, gemeinsam für Offenheit, Toleranz und Respekt einzustehen und vorweg zu gehen." Foto: TSV Heimaterde

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Jan Wendel, TSV Heimaterde. Statement des Klubs: "Wir als TSV Heimaterde sehen uns gerade durch unseren familiären sowie engen Kontakt - nicht nur mit unseren aktiven und passiven Mitgliedern, sondern auch mit unseren Fans - als wichtigen Teil der Gesellschaft, gemeinsam für Offenheit, Toleranz und Respekt einzustehen und vorweg zu gehen." Foto: TSV Heimaterde

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Jonas Bruckmann, TSV Heimaterde. Statement des Klubs: "Wir als TSV Heimaterde sehen uns gerade durch unseren familiären sowie engen Kontakt - nicht nur mit unseren aktiven und passiven Mitgliedern, sondern auch mit unseren Fans - als wichtigen Teil der Gesellschaft, gemeinsam für Offenheit, Toleranz und Respekt einzustehen und vorweg zu gehen." Foto: TSV Heimaterde

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Kevin Borutzki, TSV Heimaterde. Statement des Klubs: "Wir als TSV Heimaterde sehen uns gerade durch unseren familiären sowie engen Kontakt - nicht nur mit unseren aktiven und passiven Mitgliedern, sondern auch mit unseren Fans - als wichtigen Teil der Gesellschaft, gemeinsam für Offenheit, Toleranz und Respekt einzustehen und vorweg zu gehen." Foto: TSV Heimaterde

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Michael Brolat, TSV Heimaterde. Statement des Klubs: "Wir als TSV Heimaterde sehen uns gerade durch unseren familiären sowie engen Kontakt - nicht nur mit unseren aktiven und passiven Mitgliedern, sondern auch mit unseren Fans - als wichtigen Teil der Gesellschaft, gemeinsam für Offenheit, Toleranz und Respekt einzustehen und vorweg zu gehen." Foto: TSV Heimaterde

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Michael Teppner, TSV Heimaterde. Statement des Klubs: "Wir als TSV Heimaterde sehen uns gerade durch unseren familiären sowie engen Kontakt - nicht nur mit unseren aktiven und passiven Mitgliedern, sondern auch mit unseren Fans - als wichtigen Teil der Gesellschaft, gemeinsam für Offenheit, Toleranz und Respekt einzustehen und vorweg zu gehen." Foto: TSV Heimaterde

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Alexander Prions, TSV Heimaterde. Statement des Klubs: "Wir als TSV Heimaterde sehen uns gerade durch unseren familiären sowie engen Kontakt - nicht nur mit unseren aktiven und passiven Mitgliedern, sondern auch mit unseren Fans - als wichtigen Teil der Gesellschaft, gemeinsam für Offenheit, Toleranz und Respekt einzustehen und vorweg zu gehen." Foto: TSV Heimaterde

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Abdoulaye Diallo, TSV Heimaterde. Statement des Klubs: "Wir als TSV Heimaterde sehen uns gerade durch unseren familiären sowie engen Kontakt - nicht nur mit unseren aktiven und passiven Mitgliedern, sondern auch mit unseren Fans - als wichtigen Teil der Gesellschaft, gemeinsam für Offenheit, Toleranz und Respekt einzustehen und vorweg zu gehen." Foto: TSV Heimaterde

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Efe Özkan, Mülheimer FC. Statement vom Verein: "Wir persönlich finden, dass jeder Mensch das Recht dazu hat, so zu leben, wie er es möchte. Jeder Mensch ist gleich, egal ob dunkel oder hell, klein oder groß, hetero- oder homosexuell. Im Endeffekt leben wir alle gemeinsam auf dieser Welt und sollten die Entscheidungen unserer Mitmenschen respektieren. #MenschistMensch #Ihrkönntaufunszählen" Foto: Mülheimer FC

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Ibrahim Kücükarslan, Mülheimer FC. Statement vom Verein: "Wir persönlich finden, dass jeder Mensch das Recht dazu hat, so zu leben, wie er es möchte. Jeder Mensch ist gleich, egal ob dunkel oder hell, klein oder groß, hetero- oder homosexuell. Im Endeffekt leben wir alle gemeinsam auf dieser Welt und sollten die Entscheidungen unserer Mitmenschen respektieren. #MenschistMensch #Ihrkönntaufunszählen" Foto: Mülheimer FC

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Djamal Ehlert, Mülheimer FC. Statement vom Verein: "Wir persönlich finden, dass jeder Mensch das Recht dazu hat, so zu leben, wie er es möchte. Jeder Mensch ist gleich, egal ob dunkel oder hell, klein oder groß, hetero- oder homosexuell. Im Endeffekt leben wir alle gemeinsam auf dieser Welt und sollten die Entscheidungen unserer Mitmenschen respektieren. #MenschistMensch #Ihrkönntaufunszählen" Foto: Mülheimer FC

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Jerry Righa, SV Raadt. Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Nicole Wessels, SV Raadt. Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Nicklas Gross, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Mario Niemann, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie René Kern, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Maren Schönherr, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Kim Kristin Frütel, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Carolin Jetzki, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Marco Kutsch, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Lea Tebrün, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Ida Schippel, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Lina Hafnawi, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Emily Gurski, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Frieda Grafe, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Joyce Renard, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Lina Hesselmann, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Carlo Schmidt, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Hanna Wusthoff, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Victoria Bock, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Maximilian Krüger, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Michelle Ruteki, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Carolin Bekemeier, SV Raadt Foto: SV Raadt

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Christopher Weißfloh, Mülheimer SV Foto: Mülheimer SV

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Dmitri Steininger, Mülheimer SV Foto: Mülheimer SV

#ihrkönntaufunszählen-Mülheims Fußballszene gegen Homophobie Mohamed Mharci, Mülheimer SV Foto: Mülheimer SV

#ihrkönntaufunszählen – Fotos aus Gladbeck

Gladbecker Fußballer unterstützen Aktion gegen Homophobie Gladbecker Fußballer unterstützen Aktion gegen Homophobie Sven Kreisler (3. Mannschaft), Dennis Miersch (4. Mannschaft), Kasper Gorzelany (2. Mannschaft) und Phillip Potratz (1. Mannschaft) Foto: BV Rentfort

Gladbecker Fußballer unterstützen Aktion gegen Homophobie Dennis Wroblewski von Wacker Gladbeck Foto: Dennis Wroblewski

Gladbecker Fußballer unterstützen Aktion gegen Homophobie Jan Schwers vom SV Zweckel Foto: Jan Schwers

Gladbecker Fußballer unterstützen Aktion gegen Homophobie Lennart Keßen von Adler Ellinghorst Foto: Lennart Keßen

Gladbecker Fußballer unterstützen Aktion gegen Homophobie Jonas Kortbus von Schwarz-Blau Gladbeck Foto: Jonas Kortbus

#ihrkönntaufunszählen – Fotos aus Gelsenkirchen

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion SSV Buer: Marvin Sell, Kapitän 1. Mannschaft

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion SSV Buer: Misel Zec, Trainer

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion SSV Buer: Enzo Di Bari, Co-Trainer

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion SSV Buer: Kevin van Holt, Torwart und Co-Kapitän

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion SC Schaffrath: Andreas Pick, Trainer erste Mannschaft

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion SC Schaffrath: Chris Mazik, Mittelfeldspieler

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion SC Schaffrath: Felix Scharwei, Außenverteidiger

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion SC Schaffrath: Deniz Celik, Innenverteidiger

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion SC Schaffrath: Sebastian Balz, erster Vorsitzender

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion YEG Hassel: Mesut Özkaya, Spieler

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Union Neustadt: Frank Freudenstein, Vorstandsmitglied

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion SC Hassel: Rainer Knaup, Erster Vorsitzender

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion SC Hassel: Jörg Giller, Geschäftsführer

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Preußen Sutum: Karen Weikamp, Kapitänin

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Horst 08: Jens Grembowietz, Trainer erste Mannschaft

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Horst 08: Aygün Köstekci, Kapitän erste Mannschaft

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Horst 08: Thomas Steinberg, Jugendleiter

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Horst 08: Helmut Lauschus, Vorstand

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Eintracht Erle: Mike Köhne, Trainer Damenmannschaft

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Eintracht Erle: Sarah Grüters, Spielerin

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Eintracht Erle: Mel und Lara Surmann, Spielerinnen

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Eintracht Erle: Anna-Lena Goretzki, Spielerin

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Arminia Hassel: Kevin Saalbach, Torwart

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Arminia Hassel: Patrick Zettl, Spieler

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Arminia Hassel: Michel Saalbach, Vorsitzender und Trainer

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion Arminia Hassel: Stefan Schrimpf, Jugendleiter und Trainer

Gelsenkirchener Fußballer unterstützen 11-Freunde-Aktion DJK Blau-Weiß: Balasz Forgo, Torwart

#ihrkönntaufunszählen – Fotos aus Herne und Witten

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

Fußballer aus Herne und Witten unterstützen 11Freunde-Aktion „Ihr könnt auf uns zählen“, sagen die Trainer der Herner Fußball-Landesligisten Horsthausen und Wanne 11, Marc Gerresheim und Peter Adamek. Auch die Frauenteams der beiden Vereine sowie mehrere einzelne Fußballerinnen und Fußballer beantworteten die Anfrage der Sportredaktion -- zum Beispiel vom SV Fortuna Herne, SV Herbede und SV Bommern, aber auch Luis Hartwig, Wittener Fußballer in Diensten des VfL Bochum

