Basketball DBBL-Pokal: So will der Herner TC das Final Four erreichen

Herne. Für den Herner TC geht es im DBBL-Pokal weiter. Die Basketballerinnen reisen nach Göttingen – und wollen unbedingt in die nächste Runde kommen.

Nur drei Tage nach ihrem überzeugenden Sieg beim Bundesliga-Spitzenreiter Rheinland Lions geht der Herner TC wieder auf Reisen. Ziel ist an diesem Mittwoch das Felix-Klein-Gymnasium in Göttingen, in dem um 19.30 Uhr die Veilchen BG 74 auf die Herner Basketballerinnen warten. Diesmal geht es um den Einzug ins Viertelfinale des DBBL-Pokals.

Gerade in diesem Wettbewerb haben die HTC-Damen noch ein Veilchen zu rupfen. Schließlich blieben sie im Vorjahr bereits in der zweiten Runde gegen Göttingen auf der Strecke, als sie vor heimischem Publikum in den letzten Minuten eine Acht-Punkte-Führung herschenkten und mit 85:86 das Nachsehen hatten.

Mit dem damaligen Herner Team hat das heutige aber nicht mehr viel gemein. Die zuletzt groß auftrumpfenden Eigengewächse Laura Zolper und Sarah Polleros sowie Nachwuchsspielerin Jule Groll standen im Oktober 2020 zwar im Kader, durften aber nicht aufs Parkett. Von den eingesetzten Spielerinnen tragen nur Kristina Topuzovic und Sofia Pelander heute noch das Herner Trikot.

Herner TC: Die Veilchen haben eine runderneuerte Mannschaft

Auch die Veilchen haben zwischenzeitlich fast die Hälfte ihres Personals ausgetauscht. Die neuen US-Girls Kat Tudor (13,4 Punkte/Spiel) und Morgan Pullins (11,7) gehören ebenso wie die Tschechin Krystina Brabencova (7) meist zur Starting Five, alle drei bekommen im Schnitt rund 30 Minuten Spielzeit. Als Volltreffer hat sich auch die 20-jährige Marie Reichert erwiesen, deren starke Leistungen im November mit der Berufung ins Nationalteam belohnt wurden.

Dort ist auch Jenny Crowder eine feste Größe. Allerdings fehlt die Göttinger Spielmacherin seit einigen Wochen mit einer Bänderverletzung. Die deshalb nachverpflichtete Polin Sylwia Bujniak hat aber überhaupt keine Anlaufzeit benötigt und in bislang drei Einsätzen im Schnitt mehr als 15 Punkte erzielt.

Bujniak war noch nicht dabei, als sich beide Teams vor etwa sechs Wochen an gleicher Stelle gegenüberstanden. Damals siegte der HTC am Ende zwar deutlich mit 76:61, lief aber lange einem Rückstand hinterher und konnte sich erst im Schlussviertel etwas absetzen.

Hier gibt es weitere News aus dem Sport in Herne und Wanne-Eickel.

HTC: „Das ist immer ein schönes Ziel“

Für Marek Piotrowski ist das jedoch kein Maßstab. „Ein Pokalspiel folgt eigenen Regeln. Man kann nichts mehr gut machen, ist weiter oder raus“, betont Hernes Trainer – und lässt keine Zweifel an seinen Absichten: „Wir sind noch zwei Siege vom Final Four entfernt, und das ist immer ein schönes Ziel.“ Viel Zeit habe er nicht gehabt, sein Team auf den Gegner einzustellen. „Ich hoffe aber, dass wir die gute Form vom Sonntag bestätigen können.“ Dann könnte es mit dem Viertelfinale klappen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel