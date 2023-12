Das braucht der Herner EV gegen den Nordmeister Scorpions

Herne Für den Herner EV geht es weiter, Schlag auf Schlag. Beim 7:4-Sieg in Duisburg bejubelte ein Stürmer der Miners einen besonderen Treffer.

Zwischen Weihnachten und Silvester geht es für die Eishockeyspieler Jahr für Jahr an die Belastungsgrenze. Auch der Herner EV bestreitet vor dem Jahreswechsel noch zwei Spiele.

Dabei steht mit dem letzten Heimspiel in 2023 an diesem Donnerstag um 20 Uhr gegen die Hannover Scorpions noch einmal ein echtes Topmatch auf dem Programm. Dabei kommen die Wedemarker als amtierender Nordmeister in die Hannibal-Arena, aber nicht als Spitzenreiter.

Die Tabellenführung verloren die Niedersachsen am letzten Freitag mit einer derben 1:8-Pleite zumindest vorübergehend an die Moskitos Essen. Mit einem Punktgewinn am Gysenberg könnte sich das Team von Coach Kevin Gaudet jedoch wieder am spielfreien Herner Erzrivalen vorbeischieben.

Dabei weist die aktuelle Form die Gäste nicht unbedingt als übermächtigen Favoriten aus. Während die Scorpions aus den letzten neun Spielen für ihre Verhältnisse magere 16 Punkte holten, waren es für den HEV sogar 18 – wobei allerdings viele Duelle knapp ausgingen. Der letzte Heimsieg gegen die Niedersachsen gelang vor gut zweieinhalb Jahren in den Playoffs 2020/21.

Seitdem gab es immerhin noch drei Herner Erfolge in der Höhle des Löwen. Bei den beiden Auswärtsniederlagen dieser Saison konnten die Miners allerdings jeweils nur ein Drittel lang mithalten.

Der mögliche Weg zum Erfolg kann auch diesmal nur über harte Arbeit führen. Wie gegen die Indians, wie gegen Halle oder auch wie beim 7:4 in Duisburg, als es nach einer 6:2-Führung für die Miners noch einmal eng wurde. Der Ex-Fuchs Tim Lucca Krüger machte dann mit seinem dritten Tor alles klar. Vorher jubelte jemand anderes besonders laut: CJ Hayes gelang in seinem vierten Spiel für den HEV sein erster Treffer.

