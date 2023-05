Darum schlägt John Barrett jetzt bei TC Emschertal Herne auf

Herne. Tennislehrer John Barrett verlässt nach 40 Jahren den TC Grün-Weiß Herne und schlägt nun beim TC Emschertal auf. Er blickt zurück und nach vorn.

Wo befinden Sie sich gerade, John Barrett? Auf diese Frage hätte der Tennislehrer wohl jahrzehntelang die gleiche Antwort gegeben. Auf einem Platz an der Vinckestraße, beim TC Grün-Weiß Herne. Doch nach 40 Jahren ist die Antwort komplexer geworden. Denn der mittlerweile 66-Jährige hat sich noch einmal umorientiert. Anstatt bei Grün-Weiß weiterzumachen, oder gar aufzuhören ist er nun beim TC Emschertal gelandet.

Dabei standen noch viele andere Optionen im Raum. Nachdem die Trennung von Grün-Weiß bekannt geworden ist, hatte Barrett schnell etliche Anfragen vorliegen. Auch sich nach mehr als einem halben Leben auf dem Court zur Ruhe zu setzen war eine Option. „Emschertal war schon früh an mir dran und die Gespräche liefen auch gut“, berichtet Barrett. „Außerdem wollte ich nicht so weit weg gehen, auch für meine Kunden. Ich wollte da nicht nach Recklinghausen.“

John Barrett: Auch am Tag der Krönung auf dem Tennisplatz

Der Schritt, der Vereinswechsel hatte sich nicht angekündigt. Aber Grün-Weiß und Barrett konnten sich bei Gesprächen nicht über Abläufe einigen und wie es in Zukunft weitergehen soll. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gehe“, sagt er. „Aber ich möchte natürlich bei dem Verein bedanken. Wir haben viele Hochs und Tiefs erlebt und viele Erfolge gefeiert.“

Neben seiner Trainertätigkeit endet somit auch seine Spielerlaufbahn in Herne. Seine Teamkollegen aus der GW-Herren-60-Mannschaft wollten ohne ihn nicht weitermachen. Durch Gastspieler vom Niederrhein landeten die Herner bei Blau-Weiß Issum in der Niederrheinliga. Dort wollen sie weiterspielen. Das Niveau sei ähnlich wie in der Westfalenliga, in die die Herner Herren im vergangenen Sommer abgestiegen waren.

Für den Aufbau einer Herren 60-Mannschaft beim TC Emschertal habe schlichtweg die Zeit gefehlt. „Aber mal schauen, was die Zukunft bringt“, sagt Barrett, der sich in seinem neuen Verein schon eingelebt zu haben scheint. „Bei der Saisoneröffnung waren statt wie in den letzten Jahren 20 knapp 100 Leute da. Das ist schön. Vielleicht kann ich dem Verein helfen, zu alter Stärke zurückzufinden.“

Und apropos Veränderung. John Barrett wird wohl auch am Samstag mit einem Auge in sein Geburtsland England schauen. Die Krönung von König Charles III. steht an. God save the King statt der Queen. Das sei auch für ihn eine Umstellung. „Ich bin mit Elizabeth groß geworden“, meint er. Zeit, um die Zeremonie zu schauen, hat er nicht. Morgens steht Training an, danach ein Auswärtsspiel, das er betreuen muss – John Barrett ist auch am Tag der Krönung in seinem Heimatland wie gewohnt auf dem Tennisplatz.

