Damen von GW Herne und TC Parkhaus kämpfen um Klassenerhalt

Herne/Wanne-Eickel Westfalenliga-Teams stehen am vorletzten Spieltag der Winterrunde unter Druck. Endspielcharakter bei Begegnungen der Altersklassenteams.

Es geht um die Wurst. Am vorletzten Winterrunden-Spieltag in den beiden Topligen des Westfälischen Tennisverbandes müssen fast alle heimischen Teams noch Punkte einfahren, um ihre Saisonziele zu erreichen.

Großer Druck lastet vor allem auf den Westfalenliga-Damen des TC Parkhaus Wanne-Eickel und des TC Grün-Weiß Herne, die um den Verbleib in der höchsten Spielklasse kämpfen. Vieles deutet darauf hin, dass eine der beiden Vertretungen das abgeschlagene Schlusslicht aus Bielefeld in die Verbandsliga begleiten muss.

Die besseren Karten haben die Grün-Weißen, die mit 3:5 Punkten aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz rangieren und am Sonntag ab 12 Uhr beim TC Blau-Weiß Halle wohl die eher lösbare Aufgabe vor sich haben. Für die Gastgeberinnen ist die Saison gelaufen, weder nach oben noch nach unten geht noch was. Vielleicht eröffnet das dem jungen Herner Team um Kapitänin Jana Hecking die Möglichkeit, etwas aus Halle mitzunehmen.

Weniger Chancen dürfen sich die Parkhaus-Frauen (2:6 Punkte) ausrechnen, die sich am Sonntag ab 10 Uhr an der Reichsstraße mit dem TC Deuten messen. Die Gäste aus Dorsten, die im Sommer in der Regionalliga aufschlagen, können dem punktgleichen Spitzenreiter TC Union Münster den Titel zwar nicht mehr streitig machen, haben aber einen extrem talentierten Kader und mit Dinah Pfizenmaier eine Spitzenspielerin, die in ihrer Profikarriere bei allen Grand-Slam-Turnieren auf dem Court stand. Immerhin haben die Eickelerinnen den Heimvorteil auf ihrer Seite. Sie hoffen, die Abstiegsfrage bis zum abschließenden Lokalderby in Herne vertagen zu können.

Parallel zu den GW-Damen treten am Sonntag um 12 Uhr auch die Westfalenliga-Herren des TC Parkhaus beim TC BW Halle an. Ohne Marcel Zielinski und Maximilian Özcelik, wahrscheinlich aber mit Yan Sabanin können die Eickeler in ihrer letzten Partie frei aufspielen, haben sie den Klassenerhalt doch bereits sicher. Beim TCP liegt der Fokus deshalb auf der Zweitvertretung, die sich am Samstag beim TC Unna 02 vorstellt. Schon ein, zwei Matchgewinne könnten helfen, den Verbandsligaverbleib vor dem Heimspiel gegen TP Bielefeld klarzumachen.

Fast schon Endspielcharakter haben alle drei Partien mit TCP-Beteiligung in den Altersklassen. Die Herren 40 können mit einem Sieg beim TC GW Westerholt (Sa., 15 Uhr) ihren Platz im westfälischen Oberhaus für einen weiteren Winter fest buchen, die Damen 50 dem erneuten Gewinn des Westfalenmeistertitels ein schönes Stück näher kommen. Setzen sie sich zuhause gegen TuS 59 Hamm durch (Sa., 15 Uhr), reicht den TCP-Ladys im abschließenden Gipfeltreffen beim TC Lössel-Roden bereits ein Unentschieden zur Titelverteidigung. Den Sprung in die Westfalenliga können die Herren 50 mit einem Heimsieg über den punktgleichen TC Kaunitz am Sonntag (16 Uhr) perfekt machen.

