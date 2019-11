Damen des Herner TC kämpfen in Ungarn ums Weiterkommen

Laura Westerik (l.) hier in der Partie mit Keltern, will mit dem HTC in Ungarn punkten.

Herne. HTC-Tross ist mit zehn Spielerinnen zum EuroCup-Spiel beim KSC Szekszard aufgebrochen. HTC-Trainer Piotrowski glaubt noch an eine Playoff-Chance.

Mitten in der Nacht klingelten die Wecker bei Hernes Basketballerinnen, für 3:45 Uhr war das Treffen an der H2K-Arena angesetzt. Noch vor Sieben am Dienstagmorgen hob in Düsseldorf der Flieger ab, der den Herner TC zum ersten EuroCup-Spiel außerhalb Deutschlands brachte. Budapest war das Ziel, von dort aus ging es weiter in die Region Südtransdanubien, wo am Mittwoch um 18 Uhr die Partie beim gastgebenden Atomerömü (deutsch: Kernkraftwerk) KSC Szekszard angepfiffen wird.