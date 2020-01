Damen des Herner TC brennen auf Revanche gegen Göttingen

Auf zur zweiten, entscheidenden Saisonhälfte! Gleich im ersten Spiel des Jahres bietet sich den Bundesliga-Basketballerinnen des Herner TC die Chance, eine offene Rechnung zu begleichen.

Der Double-Gewinner der letzten Spielzeit empfängt am Samstag um 18 Uhr in der H2K-Arena die flippo Baskets BG 74 aus Göttingen, gegen die es in der Hinrunde nach hartem Kampf eine knappe 65:69-Niederlage setzte.

Göttingen setzt ein Ausrufezeichen vor Weihnachten

„Damals hatte Göttingen einen richtig guten Lauf“, erinnert sich HTC-Cheftrainer Marek Piotrowski – und schließt gleich eine Warnung an.

„Nach einer kleinen Durststrecke sind die flippo Baskets zuletzt wieder richtig in Schwung gekommen und haben mit ihrem Sieg gegen Spitzenreiter Keltern im letzten Spiel vor Weihnachten ein echtes Ausrufezeichen gesetzt“, sagt Hernes Trainer.

Gäste mit hochklassiger Achter-Rotation

Nicht nur deshalb sei der Tabellen-Achte ein absolut ernstzunehmender Gegner. „Sie haben noch zwei starke Spielerinnen mehr in der Rotation als gegen Keltern“, weiß der Herner Coach.

Gemeint sind US-Forward Megan Mullings, die wegen einer Fußverletzung die letzten drei Partien vor Weihnachten verpasste, sowie Anna Kelly, eine neu verpflichtete Aufbauspielerin, die neben dem amerikanischen auch den irischen Pass besitzt.

Zusammen mit zwei weiteren US-Girls, Topscorerin Cayla McMorris (17,0 Punkte/Spiel) und Jill Morton, den beiden Kroatinnen Ivana Blazevic und Sandra Azinovic, der Griechin Vasiliki Karambatsa und der wuseligen Spielmacherin Jennifer Crowder verfügt BG-Trainer Goran Lojo über eine hochkarätige Achter-Rotation, die er bei Bedarf noch durch junge, deutsche Spielerinnen ergänzen kann.

Die Heimspiele gewinnen, um oben dabeizubleiben

Ein mehr als respektabler Gegner also, wie auch Marek Piotrowski betont, ohne jedoch die eigenen Ansprüche herunterzuschrauben.

„Wir wollen oben dabei bleiben, und dazu müssen wir unsere Heimspiele schon gewinnen“, fordert der 60-Jährige.

Herner TC brennt auf den ersten Erfolg im neuen Jahr

Die Voraussetzungen für einen starken Herner Auftritt sind jedenfalls gegeben. Alle Spielerinnen sind gesund aus dem Urlaub gekommen, haben sich jetzt eine Woche lang intensiv, aber wohl dosiert vorbereitet und brennen darauf, mit einem Erfolg ins neue Jahr zu starten.

Welche Rolle Angelika Stankiewicz dabei spielen kann, darauf ist auch Piotrowski gespannt. „Am Samstag um 20 Uhr wissen wir mehr“, sagt der Trainer.

Dass er nach erst einer gemeinsamen Trainingswoche nicht gleich im ersten Spiel Wunderdinge von seiner 24-jährigen Landsmännin erwarten darf, ist Piotrowski schon klar.

Angelika Stankiewicz als Verstärkung geholt

„Aber wir haben sie geholt, um die Mannschaft zu verstärken. Nicht, um sie zu ergänzen“, formuliert der Coach seine Erwartungen an die bislang einzige Neuverpflichtung dieses Winters.

Mit Stankiewicz, die als „shooting guard“ eingesetzt werden soll, hat der HTC auf den kleinen Positionen jetzt eine Option mehr.

Ob der Meister das Unternehmen Titelverteidigung mit einer weiteren Verstärkung angehen kann, wird sich in den nächsten drei Wochen zeigen. Zu verkünden gibt es derzeit nichts. „Wir haben Kontakte, aber es ist schwierig“, so Piotrowski.