Cranger-Kirmes-Cup Sodingen: Teilnehmer und Termine

Herne/Wanne-Eickel. Zum 22. Mal rollt der Ball beim Cranger-Kirmes-Cup des SV Sodingen in Herne. Das Turnier läuft ab dem Wochenende 15./16. Juli.

Der Cranger-Kirmes-Cup des SV Sodingen wartet in diesem Jahr wieder mit einem starken Starterfeld auf. Was die Terminierungen angeht, hat sich der SVS eine kleine Veränderung einfallen lassen.

An den Start gehen in der Gruppe mit Teams aus Herne und Wanne-Eickel der gastgebende Westfalenligist, Sodingens Liga-Konkurrent DSC Wanne-Eickel sowie die beiden Landesligisten Sportfreunde Wanne-Eickel und SV Wanne 11.

Cranger-Kirmes-Cup des SV Sodingen in Herne: Namhafte auswärtige Konkurrenz

Auch die auswärtige Konkurrenz, die in der zweiten Turniergruppe ums Weiterkommen kämpft, ist namhaft: Da ist der TuS Ennepetal, zu dem Sebastian Westerhoff in der Winterpause vom DSC wechselte. Da ist auch Oberliga-Aufsteiger Spvgg. Erkenschwick, bei dem auch mit 35 Jahren noch Westerhoffs früherer kongenialer Partner Stefan Oerterer für die Tore zuständig ist. Und der SV Wacker Obercastrop, der zuletzt mit namhaften Neuzugängen seine Ambitionen in der Westfalenliga untermauert hat, allen voran natürlich mit Weltmeister Kevin Großkreutz. Mit dem FC Altenbochum komplettiert ein souveräner Landesliga-Aufsteiger das Starterfeld.

Natürlich fällt aus Herner Sicht ins Auge, dass mit dem SC Westfalia Herne und Westfalenliga-Aufsteiger SpVgg Horsthausen zwei Teams unter den Teilnehmern aus der Stadt fehlen. „Dass die Westfalia nicht dabei ist, tut uns ein bisschen weh“, sagt Sodingens Sportlicher Leiter Stefan Gosing. „Aber wir haben sie angefragt und werden das auch jedes Jahr wieder tun.“ Auch Horsthausen habe man kontaktiert, die Sportvereinigung habe aber wegen einer eigenen Veranstaltung abgesagt. Titelverteidiger Lüner SV ist ebenfalls nicht dabei. Aber auch so sei das Turnier „top besetzt“.

Der Spielplan sieht deutlich weniger Spieler an Wochentagen vor als in der Vergangenheit. „Wir haben das Ganze etwas entzerrt“, sagt Gosing zum Spielplan. Das Ergebnis: Das Turnier beginnt am 15. Juli und findet mit dem Finale am Sonntag, 30. Juli, seinen Sieger, umfasst also drei Wochenenden. Unter der Woche gibt es in den gut zwei Wochen allerdings nur zwei Spieltage plus die Halbfinals am Freitag vor dem Endspiel.

„Das bedeutet mehr Regenerationszeit für die Spieler und Mannschaften und ist für uns einfacher zu planen als viele Spiele in der Woche“, so Gosing, der im Übrigen auch verspricht, dass der Rasen in der Dr.-Jovanovic-Glück-Auf-Stadion sich in deutlich besserem Zustand befinden werde als im Vorjahr. „Da gab es Probleme mit der Wasserversorgung, so der Sportliche Leiter des SVS. „Mit Hilfe der Stadt können wir den Platz diesmal sehr gut bewässern, so dass er satt grün sein wird.“

Angedacht sei beim SVS auch, an einem Turnierwochenende einen Junioren-Kirmes-Cup für F-Junioren durchzuführen. Dafür gebe es allerdings bisher wegen des Termins in den Ferien zu wenig Meldungen. Es könne also sein, dass das Jugendturnier dieses Jahr nicht stattfindet. Festhalten an der Idee wolle der SVS aber auf jeden Fall und 2024 einen neuen Anlauf unternehmen.

Cranger-Kirmes-Cup: Weitere Berichte

In der „Herner“ Gruppe beim Cranger-Kirmes-Cup starten Gastgeber SV Sodingen, der DSC Wanne-Eickel (beide Westfalenliga) sowie die beiden Landesligisten Sportfreunde Wanne und SV Wanne 11.

In der zweiten Gruppe kämpfen Oberligist TuS Ennepetal mit Ex-DSC-Trainer Sebastian Westerhoff, Oberliga-Aufsteiger Spvgg. Erkenschwick, der SV Wacker Obercastrop mit Neuzugang Kevin Großkreutz sowie Bezirksliga-Meister FC Altenbochum um den Halbfinaleinzug.

Das Turnier beginnt am Wochenende 15./16. Juli, weiter geht es am Dienstag (18. Juli) und Mittwoch (19. Juli) sowie am darauf folgenden Wochenende (22./23. Juli). Die Halbfinals werden am Freitag, 28. Juli, ausgespielt. Das Finale um den Turniersieg findet am Sonntag, 30. Juli, statt.

