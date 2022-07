Cranger-Kirmes-Cup 2022 des SV Sodingen: Teams & Termine

Herne/Wanne-Eickel. Zum 22. Mal rollt der Ball beim Cranger-Kirmes-Cup des SV Sodingen. Ab 20. Juli geht es um den Turniersieg – was rund um das Turnier wichtig ist.

Auf die fußballfreie Zeit haben sie vor allem beim SV Sodingen nach einer wegen vieler Verletzungen schwierigen vergangenen Saison lange gewartet. Umso kürzer ist sie ausgefallen – nur vier Wochen nach dem letzten Spieltag ging es schon wieder los mit dem Training für die neue Spielzeit.

Eine zentrale Phase während der Vorbereitungszeit sind für den SV Sodingen und sieben weitere Mannschaften die Tage zwischen dem 20. und dem 31. Juli, wenn es zum 22. Mal um den Cranger-Kirmes-Cup geht.

Cranger-Kirmes-Cup 2022: Die Teilnehmer

Gastgeber SV Sodingen stand im vorigen Jahr im Finale, den Turniersieg aber sicherte sich der Westfalenliga-Konkurrent DSC Wanne-Eickel. In der Gruppe „Herner Sparkasse“ spielen neben diesen beiden Mannschaften außerdem die Landesligisten SV Wanne 11 und die Sportfreunde Wanne-Eickel.

Für Thomas Stillitano, den neuen Trainer des SV Sodingen, ist es die erste Teilnahme an diesem Turnier: „Der Turnierplan und die Gegner sind herausfordernd, aber das Turnier gibt uns auch wichtige Anhaltspunkte für die sportliche Arbeit im Training.“

Auch in diesem Jahr wieder ein Vorrundenduell: SV Wanne 11 (li. Amel Omerovic) gegen SV Sodingen. Eine Spielszene vom Juni 2021. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Auf die Frage nach einem möglichen Turniersieg sind sowohl Stilitano als auch der Sportliche Leiter des SVS, Stefan Gosing, zurückhaltend. Immerhin sind sich beide mit einem Grinsen einig: „Es wird mal Zeit.“

Westfalia Herne ist in diesem Jahr nicht dabei, der Oberliga-Absteiger veranstaltet ab 17. Juli in der Polygonvatro-Arena sein eigenes Turnier, die Fußballwoche am Schloss.

Mehr zu den Teams aus der Herner/Wanner-Gruppe

Stefan Gosing findet es „schade, und zunächst waren wir auch enttäuscht. Aber die Herner haben uns frühzeitig Bescheid gesagt, und wir sind in einem guten Kontakt. Die Westfalia hat uns auch in Aussicht gestellt, im nächsten Jahr wieder bei uns zu spielen.“

Nachdem in diesem Jahr während der Planung des Turniers der TuS Ennepetal und der TuS Haltern am See jeweils wieder abgesagt hatten, haben an deren Stelle Westfalenligist YEG Hassel und Landesligist SW Wattenscheid 08 zugesagt. Sie spielen zusammen mit den beiden Westfalenligisten Lüner SV und SpVgg Erkenschwick in der Gruppe „Stadtwerke Herne“.

Der Modus des Cranger-Kirmes-Cups 2022

Wie im Vorjahr gilt die Auflage, dass die Abendtermine bis 21 Uhr beendet sein müssen. In der Vorrunde und in den Halbfinalbegegnungen beträgt die Spielzeit zweimal 40 Minuten. Die Abendspiele unter der Woche beginnen um 17.45 Uhr (Spiel 1) bzw. spätestens um 19.25 Uhr (Spiel 2).

Die Vorrunde beginnt am 20. Juli und ist mit den Spielen am Mittwochabend, 27. Juli, beendet. Die Halbfinals werden am Freitag, 29. Juli ausgetragen (17.45 Uhr/19.25 Uhr). Die Finalspiele finden am Sonntag, 31. Juli, jeweils über die volle Spielzeit statt: ab 15 Uhr (Spiel um Platz drei) und ab 17 Uhr (Finale).

Der Spielort

Gespielt wird auf dem Naturrasen des Dr.-Jovanovic-Glück-Auf-Stadion-Stadions. Der Platz sei momentan in einem guten Zustand, sagt Stefan Gosing. Etwas Sorgen macht den Veranstalter die für die nächste Woche angekündigte große Hitze. Dann, so Gosing, wolle sich der SVS mit vielen Helfern um die Spielfläche kümmern.

Rund ums Turnier

Was Corona angeht, hält sich der SV Sodingen an die jeweils geltenden Auflagen. „Wenn wir sehen, dass es irgendwo einmal eng werden sollte, dann könnte aber auch an diesen Stellen die Maske ein Thema werden“, sagt Stefan Gosing. Das Einbahnstraßen-System im Gastro-Bereich, zu Corona-Zeiten eingeführt, behalten die Sodinger übrigens bei: „Das hat sich bewährt.“

Ralf Rullmann, Vorsitzender des SV Sodingen, dankt vor allem den Sponsoren der Veranstaltung: „Sie unterstützen uns seit vielen Jahren.“

Stefan Gosing findet es schade, dass in diesem Jahr Westfalia Herne in der Teilnehmerliste fehlt, aber: „Wir haben Teilnehmer aus der Region, und sie alle gehören zu unserer Zielgruppe.“

Die Sieger

2020 fand wegen Corona kein Turnier um den Cranger-Kirmes-Cup statt. 2019 (damals im Stadion am Schloss, weil der Platz in Sodingen nicht bespielbar war) und 2021 hat der DSC Wanne-Eickel das Turnier gewonnen. Aus dem aktuellen Teilnehmerfeld gehört außerdem die SpVgg Erkenschwick (2015) zu den Siegern des Cranger-Kirmes-Cups. Die „Schwicker“ waren auch in den Jahren 2011 bis 2013 dreimal in Folge erfolgreich gewesen. Westfalia Herne hatte dieses Turnier 2010 gewonnen, davor zweimal (2005, 2006).

Laden ein zum Cranger-Kirmes-Cup: Der 1. Vorsitzende Rolf Rullmann, der Sportliche Leiter Stefan Gosing, Trainer Thomas Stillitano, Vorstand Christina Slaby, Hendrik Peuser von der Stadtverwaltung, Michele Wolfram von der Herner Sparkasse, Werner Friedhoff vom Ordnungsamt, Vorstand Peter Winkelmann und der Förderkreis-Vorsitzende Reinhard Wilke (v.l.). Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

22. Cranger-Kirmes-Cup des SV Sodingen

20. - 31. Juli, Dr.-Jovanovic-Glück-Auf-Stadion

Gruppe A: DSC Wanne-Eickel, SV Wanne 11, SV Sodingen, Sportfreunde Wanne-Eickel

Gruppe B: Lüner SV, SpVgg Erkenschwick,YEG Hassel, SW Wattenscheid 08

DSC Wanne - Wanne 11 20.07./17:45

Lüner SV - Spvgg Erkenschwick 20.07./19:25

SV Sodingen - SF Wanne 21.07./17:45

YEG Hassel - SW Wattenscheid 21.07./19:25

SpVgg E’schwick - SW W’scheid 23.07./14:00

SF Wanne - DSC Wanne 23.07./16:00

YEG Hassel - Lüner SV 24.07./15:00

SV Sodingen - SV Wanne 11 24.07./17:00

SV Sodingen - DSC Wanne 26.07./17:45

Erkenschwick - YEG Hassel 26.07./19:25

SF Wanne - SV Wanne 11 27.07./17:45

Wattenscheid - Lüner SV 27.07./19:25

HF1 1. Gruppe B - 2. Gruppe A 29.07./17:45

HF2 1. Gruppe A - 2. Gruppe B 29.07./19:25

Pl. 3 Verl. HF 1 - Verl. HF 2 31.07./15:00

Finale Sieger HF 1 - Sieger HF 2 31.07./17:00

