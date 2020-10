Die Corona-Zahlen am Morgen geben aktuell den Ton für den Tag an. 152,8 – die 7-Tage-Inzidenz für Herne am Donnerstag. 1420 – so viele Menschen lagen am Freitag in NRW wegen Corona im Krankenhaus. 1915 – die Gesamtzahl der positiv auf Corona getesteten Bochumerinnen und Bochumer. 19 – die Zahl der Menschen, die in Gelsenkirchen damit verstorben ist. Das Ruhrgebiet gilt flächendeckend als Corona-Risikogebiet.

Der Amateurfußball macht, im Gegensatz zu anderen Sportarten, trotzdem weiter. Warum – und wie lange noch? Und was dann?

Corona: Das Gesundheits-Risiko liegt außerhalb der vier Eckfahnen

Die Argumente, auch den Fußballspielbetrieb zu stoppen, liegen nahe. Die Vereine haben Sorgen. Die erste Sorge ist die Gesundheit: Dass Spielerinnen und Spieler nicht mehr trainieren und spielen wollen, weil sie sich auf der Arbeit nicht erlauben können, in Quarantäne zu kommen.

Oder schlicht, weil sie Angst haben, sich selbst anzustecken, krank zu werden oder das Virus an Geschwister, Kinder, Eltern, Großeltern weiterzugeben, bei denen ein schwerer Krankheitsverlauf wahrscheinlicher ist.

Zwar gibt es weiterhin null bestätigte Virus-Übertragungen auf dem Spielfeld. Fußball könne man nicht einmal wirklich als Kontaktsport bezeichnen, sagte zuletzt Dr. Tim Meyer, Leiter der DFB/DFL-Task-Force Sportmedizin, in einem vom Verband veröffentlichten Interview.

Das heißt aber nicht, dass der Fußballspielbetrieb unproblematisch ist, was das Infektionsgeschehen angeht, zum Fußball gehört ja aber auch das Drumherum, von der Bratwurstbude über den Mannschaftskreis bis zum Bier unter der Dusche.

Die Nachholspiel-Situation spitzt sich jetzt schon zu

Die andere Sorge: Dass der Spielbetrieb nicht aufrechtzuerhalten ist. Westfalenligist DJK TuS Hordel ist schon zum zweiten Mal in dieser Saison betroffen, am 8. Spieltag wurde zum dritten Mal eine Hordeler Partie wegen Corona abgesetzt. Hordels Teammanger Jörg Versen meint: „Es wäre sinnvoll, den Spielmodus zu ändern und nach der Hinrunde nur noch eine Auf- und Abstiegsrunde zu spielen.“

Auch Oberligist SV Schermbeck pausiert am Wochenende, bei Gegner Wattenscheid 09 gab es mehrere positive Tests. Am 10. Spieltag hat Schermbeck erst sechs Spiele absolviert. 34 muss der Club also noch bestreiten. B-Kreisligist Hammerthaler SV aus Witten wird (nicht nur, aber auch aus Corona-Gründen) bis zum neunten Spieltag gerade einmal zwei Partien gemacht haben.

Verharmlosen will der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen die Lage sicher nicht. Am Donnerstagabend tagten die Verantwortlichen, ein Abbruch des Spielbetriebs stand dabei aber nicht zur Debatte. Das bekräftigte der FLVW am Freitag nochmals in einer Pressemitteilung.

Das Ruhrgebiet trifft es viel härter als den Rest von Westfalen

„Wir möchten nicht den Eindruck erwecken, die Saison durchzuprügeln. Aber dort, wo es möglich ist, wollen wir den Spielbetrieb anbieten“, sagt Amateurfußball-Vizepräsident Schnieders.

Denn auch der Verband hat Zahlen: 98,2 Prozent zum Beispiel, so viel Prozent der Spiele im Verbandsgebiet sind nämlich wie angesetzt ausgetragen worden. Weniger als 500 Spiele sind seit Anfang September wegen Corona-Infektionen oder -Verdachtsfällen verschoben wurden, im riesigen FLVW ist das nicht viel. Westfalen ist schließlich auch Sauerland und Ostwestfalen-Lippe. Aber eben auch Ruhrgebiet.

In den Ruhrgebietskreisen scheint die Stimmung auf der Kippe zu stehen. „In Bochum haben wir rund sechs Prozent Spielausfälle zu verzeichnen.

Zudem dürfen sich nur noch fünf Personen gleichzeitig in der Kabine aufhalten“, sagt der Kreisvorsitzende Klaus-Dieter Leiendecker stellvertretend für seine Kollegen. Besonders die Kabinensituation stellt Vereine vor große Probleme.

Viele offene Fragen – und die Idee vom geordneten Saisonabbruch

Sollen sich die Teams im November und Dezember draußen umziehen, draußen Besprechungen abhalten? Was, wenn doch noch mehr Spiele ausfallen? Was, wenn plötzlich mehrere Spieler lieber aus Vorsicht nicht mehr spielen wollen? Viele Fragen sind offen und ein Tabu-Thema ist die Unterbrechung der Saison auf keinen Fall.

Das Ziel, die Saison bis Ende Juni 2021 komplett auszuspielen, ist nicht mehr absolut. Minimalziel ist, eine Saison zu spielen, die sich werten lässt. Der Verband hat dafür vor der Saison Vorkehrungen getroffen. Wenn es doch nicht weitergeht, gibt es einen eleganten Ausweg, man könnte ihn „Saisonabbruch light“ nennen.

Der Weg ist zwar nicht explizit formuliert, aber technisch möglich und sportlich zumindest einigermaßen fair: Ist der Spielbetrieb nicht mehr haltbar, würde die Saison nicht sofort abgebrochen, sondern nur ausgesetzt.

Nach einer langen Winterpause könnte es im Frühjahr hoffentlich ohne große Einschränkungen weitergehen – und wenn die Hinrunde im Frühsommer abgeschlossen ist, würde die Saison „abgebrochen“, also vorzeitig beendet.

Nach dem aktuellen Spieltag wird sich erneut beraten

Aktuell nur eine Idee, soweit ist es noch nicht. Aber klar ist, dass auch der Verband bei einer weiteren Verschärfung der Lage reagieren muss, bevor er durch politische Maßnahmen dazu gezwungen wird. Immerhin ist von der Landesregierung aktuell kein grundsätzliches Kontaktsportverbot zu erwarten, aber auch das kann sich täglich ändern.

Mit der Durchführung des aktuellen Spieltags gewinnt der Verband Zeit, nochmals die Köpfe zusammenstecken, durch das Allerheiligen-Wochenende sind es dann zwei Wochen bis zum nächsten regulären Spieltag. Wer weiß, wie die Lage dann ist.

