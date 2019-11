Herne/Wanne-Eickel. Der BV Herne-Süd kann im Spiel gegen Tabellenführer FC Castrop wieder für etwas Spannung in der A-Liga sorgen. B2: Quartett an der Spitze.

Noch vor der nahenden und vielerorts bereits herbeigesehnten Winterpause geht es für die A-Liga-Teams bereits um erste Rückrundenpunkte.

Fest steht bereits, dass der FC Castrop vor Weihnachten nicht mehr von der Tabellenspitze gestürzt werden kann, sieben Zähler beträgt der Vorsprung vor dem ersten Verfolger vom VfB Börnig, bei noch zwei ausstehenden Spieltagen.

VfB Börnig ist insgesamt zufrieden

Insgesamt klar zufrieden mit einem guten Saisonverlauf zeigt man sich an der Schadeburg. Für Platz zwei nach der Hinrunde hatten den VfB Börnig schließlich nicht viele auf dem Plan.

Umso ärgerlicher für Trainer Jörg Kostrzewa im Rückblick, wo genau man letztlich Punkte hat liegen lassen: nämlich bei vier der sechs schlechtesten Teams der Liga, darunter die abgeschlagenen Schlusslichter Ickern (2:2) und Firtinaspor Herne (1:1). Sonntag will der VfB seine Punktejagd gegen den FC Frohlinde II fortsetzen.

Die beiden Tabellenletzten SC Arminia Ickern und Firtinaspor Herne II starten mit lediglich jeweils sechs Zählern auf dem Konto in die Rückserie und stehen sich am Wochenende in Castrop-Rauxel direkt gegenüber. Da der Klassenerhalt keineswegs sicher ist, stehen für beide Teams also wichtige Punkte auf dem Spiel.

BV Herne-Süd kann wieder für etwas Spannung in der Liga sorgen

Der BV Herne-Süd hat es in der Hand, mit einem Sieg im Heimspiel gegen den FC Castrop wieder für ein bisschen Spannung in der Liga zu sorgen.

Zudem könnte sich auch die Mannschaft von Trainer Andreas van der Heusen selbst endlich einmal ins Rampenlicht spielen.

Quartett liefert sich einen Spitzenkampf in der B2

In der Kreisliga B steht am Sonntag bereits der erste Spieltag der Rückrunde auf dem Plan. Während im Aufstiegsrennen der Gruppe eins bereits eine Vorentscheidung gefallen ist, trennen in der Gruppe zwei den Tabellenersten und den Tabellenvierten nur fünf Punkte.

Spitzenreiter ETuS Wanne konnte die komplette Hinrunde ohne Niederlage abschließen und ist auch am Sonntag, im Heimspiel gegen Aufsteiger Firtinaspor Herne III, der Favorit.

Zonguldakspor Bickern ist das Team der Stunde

Das derzeitige Team der Stunde ist jedoch Zonguldakspor Bickern. Nach neun Siegen in Serie fährt das Team von Ali Cagdas mit großem Selbstvertrauen zum SC Röhlinghausen. Der Tabellendritte SC Constantin erwartet RWT Herne II am Wiescherberg (alle 14.30 Uhr).

In der Gruppe eins dreht Eintracht Ickern an der Tabellenspitze einsam seine Runden und hat bereits elf Zähler Vorsprung auf die Verfolger. Der Spitzenreiter spielt Sonntag bei der Reserve der DJK Falkenhorst. Das beste Herner Team findet sich in der Tabelle erst auf Platz vier wieder.

Fortuna Herne II setzt zu einer neun Erfolgsserie an

Nach einer schwachen zweiten Hälfte der Hinrunde ist Fortuna Herne von Tabellenplatz zwei dorthin abgerutscht. Gegen die zweite Mannschaft von Blau-Gelb Schwerin soll am Sonntag nun eine neue Siegesserie gestartet werden (beide Spiele 12.30 Uhr).

Der RSV Holthausen kann mit einem Erfolg gegen den Tabellenzweiten, Victoria Habinghorst, bis auf einem Punkt an Rang zwei heranrücken (14.30 Uhr).