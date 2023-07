Bochumer Bezirksligisten wieder zusammen – Staffeleinteilung im Überblick

Ruhrgebiet. Die Staffeleinteilung im überkreislichen Fußball in Westfalen steht fest. Bochums Bezirksligisten kicken zusammen, ein Westfalenligist wechselt.

Groß war der Ärger im vergangenen Jahr, als der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen die Bezirksligisten aus Bochum und Wattenscheid in zwei verschiedene Staffeln aufteilte. Von „Entsetzen“ und „Schock“ war die Rede, umso größer dürfte nun die Freude sein. Für die Saison 2023/24 wird den Klubs nun der Wunsch nach mehr Derbys wieder erfüllt: Die Bezirksliga 10 ist wieder die „Bochumer“ Staffel, in der auch Vereine aus Witten, Dortmund und Castrop-Rauxel spielen. Am Freitagmittag hat der Verband das mit der Staffeleinteilung für die Saison 2023/24 bekannt gegeben.

Die Staffel 10 mit den aus Staffel 9 umgruppierten Vereinen DJK Wattenscheid und VfB Günnigfeld, dafür ohne Landesliga-Absteiger bringt damit insgesamt 42 Bochumer Duelle mit sich. Die Vereine aus Gelsenkirchen, Herne und Recklinghausen in Staffel 9 bekommen es mit Firtinaspor Herne und Horst 08 zu tun, also gleich zwei Absteigern.

Neu-Trainer Axel Sundermann und der FC Altenbochum freuen sich auf spannende Duelle in der Landesliga. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Auch in der Landesliga 3 wird es viele Ruhrgebiets-Duelle geben – dort spielen unter anderem Aufsteiger FC Altenbochum mit dem neuen Trainer Axel Sundermann und die Absteiger DJK TuS Hordel und Westfalia Herne. „Unsere Vereine können sehr zufrieden sein“, meint Jörg Kaminski vom Fußballkreis Bochum, „es gibt viele schöne Derbys.“

In der Fußball-Westfalenliga hat eine Mannschaft die Staffel gewechselt: Der Lüner SV wurde wie erwartet umgruppiert aus der Staffel 1 in die Staffel 2, misst sich dort unter anderem mit dem DSC Wanne-Eickel und dem SV Sodingen.

Oberliga Westfalen (Staffelleiter Reinhold Spohn)

1. SG Wattenscheid 09 (Absteiger Regionalliga)

2. SV Westf. Rhynern

3. SC Preußen 06 Münster II

4. Sportverein Schermbeck 2020

5. SG Finnentrop-Bamenohl

6. SpVgg. Erkenschwick (Aufsteiger WL 1)

7. SF Siegen

8. SpVg. Vreden

9. TSV Victoria Clarholz

10. TSG Sprockhövel

11. Türkspor Dortmund (Aufsteiger WL 2)

12. TuS Ennepetal

13. FC Eintracht Rheine

14. ASC 09 Dortmund

15. VfL SF Lotte

16. 1. FC Gievenbeck

17. FC Brünninghausen (Aufsteiger WL 2)

18. TuS Bövinghausen

Westfalenliga Staffel 1 (Staffelleiter Friedhelm Spey)

1. SC Verl II

2. TuS Haltern

3. Hammer SpVg.

4. Delbrücker SC (Absteiger OL)

5. SV Rödinghausen II

6. TuS Hiltrup

7. SV DJK GW Nottuln

8. FC Nordkirchen (Aufsteiger LL 4)

9. SC RW Maaslingen (Aufsteiger LL 1)

10. SC Westf. Kinderhaus

11. SV Borussia Emsdetten

12. FC Preußen Espelkamp

13. SC Peckeloh

14. FC Nieheim (Aufsteiger LL 1)

15. SV Mesum

16. SG Bockum-Hövel 2013 (Aufsteiger LL 4)

Westfalenliga Staffel 2 (Staffelleiter Mustafa Tekir)

1. DSC Wanne-Eickel

2. FC Iserlohn 46/49

3. Holzwickeder SC

4. FC Lennestadt

5. TuS Erndtebrück (Absteiger OL)

6. RSV Meinerzhagen

7. SC Neheim

8. SV Wacker Obercastrop

9. SV Sodingen

10. SpVg. Herne-Horsthausen (Aufsteiger LL3)

11. Hombrucher SV 09/72 (Aufsteiger LL3)

12. BSV Schüren

13. SC Obersprockhövel

14. SV Concordia Wiemelhausen

15. SV Westf. Soest (Aufsteiger LL 2)

16. Lüner SV (umgruppiert von der WL 1 in die WL 2)

Landesliga Staffel 3 (Staffelleiter Klaus Overwien)

1. SC Westfalia Herne (Absteiger WL 2)

2. SG Welper

3. VfB Westhofen (Aufsteiger BL 6)

4. TuS Hannibal (Aufsteiger BL 8)

5. SuS Kaiserau

6. Königsborner SV

7. SV Wanne 11

8. SV Vestia Disteln (Aufsteiger BL 9)

9. SF Wanne-Eickel

10. DJK TuS Hordel (Absteiger WL 2)

11. YEG Hassel (Absteiger WL 2)

12. BW Westfalia Langenbochum

13. SW Wattenscheid 08

14. SV Brackel 06

15. SSV Buer 07/28

16. FC Altenbochum (Aufsteiger BL 10)

Landesliga Staffel 4 (Staffelleiter Hans-Dieter Schnippe)

1. SG Borken

2. SuS Neuenkirchen

3. SC Altenrheine

4. TuS 05 Sinsen (Absteiger WL 1)

5. Vorwärts Epe (Aufsteiger BL 11)

6. SV Dorsten Hardt

7. SV Eintracht Ahaus

8. SV RW Deuten (Absteiger WL 1)

9. Westfalia Gemen

10. VfL Senden

11. FC Vorwärts Wettringen

12. Ibbenbürener Spvg. 08 (Aufsteiger BL 12)

13. DJK SV Borussia Münster (Aufsteiger BL 12)

14. TSG Dülmen

15. FC Epe

16. SpVg. Beckum

Bezirksliga Staffel 9 (Staffelleiter Klaus Overwien)

1. Viktoria Resse

2. SV Horst Emscher 08 (Absteiger LL 3)

3. Erler SV

4. BV Rentfort

5. SV Zweckel

6. FC Marl

7. SG Herne 70

8. RW Türkspor

9. SV Ge-Hessler 06

10. BV Herne Süd (Aufsteiger KLA Herne)

11. Firtinaspor Herne (Absteiger LL 3)

12. FC 96 Recklinghausen (Aufsteiger KLA Recklinghausen)

13. VfB Hüls

14. SC Hassel

15. SSV Buer II (Aufsteiger KLA Gelsenkirchen)

Bezirksliga Staffel 10 (Staffelleiter Andreas Pelzing)

1. TuS Harpen

2. Mengede 08/20

3. SC Weitmar 45

4. CSV SF Bochum Linden

5. DJK BW Huckarde

6. FC Castrop-Rauxel

7. FC Frohlinde

8. TuS Witten-Heven

9. SV Herbede

10. SV Westfalia Huckarde

11. CF Kurdistan Bochum

12. SpVg Blau-Gelb Schwerin

13. FC Neuruhrort (Aufsteiger KLA Bochum)

14. SV Bommern (Aufsteiger KLA Bochum)

15. VfB Günnigfeld (umgruppiert von BL 9 in die BL 10)

16. DJK Wattenscheid (umgruppiert von BL 9 in die BL 10)

