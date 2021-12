Bis 2024! Trainer Danny Albrecht verlängert beim Herner EV

Danny Albrecht bleibt auch in den kommenden Jahren Trainer des Herner EV: Er verlängerte seinen Vertrag.

Herne. Danny Albrecht bleibt am Gysenberg: Der Trainer hat einen neuen Vertrag beim Herner EV unterschrieben. Mit den Miners hat er einiges vor.

„Wir sind hier noch lange nicht fertig“: Der Herner EV und Danny Albrecht werden auch in den kommenden drei Jahren zusammenarbeiten arbeiten – der Trainer hat seinen Vertrag beim Eishockey-Oberligisten verlängert. Das gab der Klub am Donnerstagabend bekannt. Bis mindestens 2024 wird Albrecht am Gysenberg bleiben.

Albrecht hatte die Miners vor der Saison 2018/19 übernommen. Im ersten Jahr erreichte der HEV unter seiner Führung das Halbfinale, ein Jahr später wurde die Saison coronabedingt abgebrochen. Die vergangene Saison schließlich beendete als Finalist der Oberliga Nord. Diesen Weg wollen die Herner und Albrecht weiter fortführen.

„Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen“, sind sich Danny Albrecht und HEV-Geschäftsführer Jürgen Schubert einig. Seit einigen Wochen laufen demnach die Gespräche zwischen dem Coach und dem Verein.

Der 36-Jährige war lange Jahre aktiv als Profi selbst auf dem Eis in verschiedensten Hallen in Deutschland unterwegs. Nun will er sich als Trainer weiterentwickeln. Bei den Grün-Weiß-Roten siehe er die besten Voraussetzungen für dieses Vorhaben. Gleichzeitig wolle er den „Eishockey-Standort Herne“ voranbringen. „Ich schätze Dannys Arbeit hier sehr“, freut sich auch Schubert über die Vertragsverlängerung.

Herner EV und Danny Albrecht schauen schon auf die nächste Saison

Schon jetzt richtet sich der Blick beim neuen und alten Trainer auf die Spielzeit 2022/23: „Neben dem Trainingsalltag auf dem Eis führen wir natürlich auch bereits Gespräche für die Zukunft.“ Die gute Entwicklung der Mannschaft wolle er fortschreiben.

„Natürlich hat man in einer Saison immer mal wieder kleine Tiefpunkte, aber wenn wir das große Ganze betrachten, dann bewegen wir uns Jahr für Jahr weiter nach vorne“, betont Danny Albrecht.

