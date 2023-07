Bezirksliga-Spielplan: SV Zweckel wieder gegen Top-Favorit

Überraschung am ersten Spieltag 2022/23: Im August vergangenen Jahres besiegte der SV Zweckel den FC Marl mit 2:1 (hier Zweckels Jubel nach dem zweiten Treffer). Auch die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga 9 beginnt mit dieser Paarung an der Dorstener Straße.

Herne/Wanne-Eickel/Gladbeck/Gelsenkirchen. Nachbarschaftsduelle und Derbys auf Stadtgebiet satt in Gelsenkirchen, Herne und Gladbeck: Der Spielplan für die Bezirksliga 9 ist da.

Der Spielplan für die Fußball-Bezirksliga 9 ist draußen, am 13. August beginnt die neue Saison 2023/24. In dieser Staffel spielen Mannschaften aus Gelsenkirchen, Herne, Gladbeck und dem Kreis Recklinghausen. Zu einem „Kracher“ kommt es gleich am ersten Spieltag dieser Staffel, aus der zur neuen Saison die Teams des VfB Günnigfeld und der der DJK Wattenscheid in die Bezirksliga 10 umgruppiert worden sind.

Denn der FC Marl, Top-Favorit auf den Aufstieg, tritt beim SV Zweckel an. An den Platz an der Dorstener Straße in Zweckel haben die Marler keine guten Erinnerungen, denn bereits in der vorigen Saison bestritten sie dort das erste Saisonspiel und verloren mit 1:2.

Gelsenkirchen: Erstes Stadtderby SSV Buer II - Viktoria Resse

Sechs Mannschaften aus Gelsenkirchen spielen in der Fußball-Bezirksliga 9 – das erste von vielen Derbys auf dem Stadtgebiet bestreitet der Aufsteiger SSV Buer II am ersten Spieltag am 13. August gegen Viktoria Resse.

Drei Herner Mannschaften starten jeweils auswärts: In Gladbeck beim BV Rentfort ist RWT Herne zu Gast, der SC Hassel empfängt die SG Herne 70, und Landesliga-Absteiger Firtinaspor Herne tritt beim VfB Hüls an. Aufsteiger BV Herne-Süd empfängt den Erler Spielverein.

Der SV Horst 08, Absteiger aus der Landesliga, spielt zum Auftakt ebenfalls bei einem Liga-Neuling: Gastgeber FC 96 Recklinghausen ist Aufsteiger aus der Kreisliga A.

Fußball-Bezirksliga 9: Die ersten fünf Spieltage

1. Spieltag/So., 13. August

SSV Buer II - Viktoria Resse

VfB Hüls - Firtinaspor Herne

BV Herne-Süd - Erler Spielverein

SC Hassel - SG Herne 70

FC 96 Recklinghausen - SV Horst 08

SV Zweckel - FC Marl

BV Rentfort - RWT Herne

spielfrei: SV Hessler 06

Fußball in Gelsenkirchen: Weitere Berichte

2. Spieltag/So., 20. August

FC Marl - FC 96 Recklinghausen

Viktoria Resse - SC Hassel

SG Herne 70 - BV Herne-Süd

Erler Spielverein - VfB Hüls

Firtinaspor Herne - BV Rentfort

SV Hessler 06 - SV Zweckel

SV Horst 08 - SSV Buer II

spielfrei: RWT Herne

Auftakt beim Aufsteiger: Der SV Horst 08 um Trainer Guido Naumann tritt am ersten Spieltag beim FC 96 Recklinghausen an. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

3. Spieltag/So., 27. August

SSV Buer II - FC Marl

VfB Hüls - SG Herne 70

BV Herne-Süd - Viktoria Resse

SC Hassel - SV Horst 08

FC 96 Recklinghausen - SV Hessler 06

RWT Herne - Firtinaspor Herne

BV Rentfort - Erler Spielverein

spielfrei: SV Zweckel

Fußball in Herne/Wanne-Eickel: Weitere Berichte

4. Spieltag/So., 3. September

FC Marl - SC Hassel

Viktoria Resse - VfB Hüls

SG Herne 70 - BV Rentfort

Erler Spielverein - RWT Herne

SV Zweckel - FC 96 Recklinghausen

SV Hessler 06 - SSV Buer II

SV Horst 08 - BV Herne-Süd

spielfrei: Firtinaspor Herne

Fußball in Gladbeck: Weitere Berichte

5. Spieltag/10. September

SSV Buer II - SV Zweckel

VfB Hüls - SV Horst 08

BV Herne-Süd - FC Marl

SV Hassel - SV Hessler 06

Firtinaspor Herne - Erler Spielverein

RWT Herne - SG Herne 70

BV Rentfort - Viktoria Resse

spielfrei: FC 96 Recklinghausen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel