Im DBBL-Pokalwettbewerb gefordert: Der Herner TC um Laura Zolper (vorn) tritt bei den TG Neuss Tigers an.

Basketball - DBBL-Pokal Beim Zweitligisten: So geht der Herner TC das Pokalspiel an

Herne. Im Pokal bei Zweitligist Neuss ist der Herner TC Favorit – warum Trainer Piotrowski und sein Team dieses Spiel wie eine Erstliga-Partie angehen.

Unzählige Stunden hat Marek Piotrowski nicht mehr der Vorbereitung auf die erste Pokal-Begegnung verbracht. Ein wenig hat das Los- und Spielplan-Glück den Bundesliga-Damen des Herner TC vor dem Spiel bei den TG Neuss Tigers (14. Oktober, 15 Uhr) aber in die Karten gespielt.

Ein Zweitligist zum Reinkommen in den DBBL-Pokal und in die noch junge Saison – das geht wohl schwieriger. Außerdem dürfte sich der HTC-Trainer über einen gewissen Wissensvorsprung gefreut haben. Denn die Metropol Ladies Herne Recklinghausen hatten bereits am 2. Spieltag gegen Neuss gespielt. „Wir haben uns ausgetauscht und ich habe einige kleine Informationen bekommen, mehr nicht“, meint Piotrowski.

Herner TC: Metropol Ladies unterlagen in der 2. Liga in Neuss

Das Spiel verloren die Metropol Ladies Anfang Oktober zwar deutlich mit 48:73. Das sorgt beim HTC aber noch nicht für Sorgenfalten, schließlich ist es der bislang einzige Saisonsieg der Neusser, eine Warnung durch die Hintertür ist es aber schon. „Wir dürfen nicht arrogant sein. Wir gehen das Spiel an wie ein Bundesliga-Spiel“, meint Piotrowski. Natürlich gebe es den Klassenunterschied. Dadurch rutsche man schon in die Favoritenrolle. „Wir dürfen sie aber auf keinen Fall unterschätzen“, betont er.

Nicht nur deswegen verzichtet Marek Piotrowski im Pokal auf personelle Experimente. „Wir haben keine Ausfälle. Das erste Team wird spielen“, sagt er. Schließlich ist es erst das dritte Pflichtspiel in dieser Saison für den HTC. Jede Minute auf der Platte ist wichtig für die Spielerinnen und Piotrowski.

Eine Mischmannschaft wäre da eher hinderlich. „Wir müssen uns noch weiter einspielen. Das Spiel wird uns gut tun“, erklärt er. Vielleicht werde er das ein oder andere ausprobieren. Einen komplett neuen Schlachtplan wird er aber nicht entworfen haben.

Der HTC-Trainer nimmt den Pokal ernst. Der zweimalige Titelträger will in diesem Jahr weit kommen. Im Vorjahr war nach einer 62:83-Niederlage gegen die TK Hannover Luchse bereits im 16tel-Finale das Pokalaus besiegelt. „Wir nehmen einen neuen Anlauf“, meint Piotrowski. Ein leiser Titelwunsch lässt sich daraus ableiten, aber laut dürfte das in Herne keiner sagen.

Das Selbstvertrauen für ihre erste Pokalrunde nehmen die Hernerinnen auch aus dem ersten Saisonsieg bei den Saarlouis Royals. „Wir wollen fortsetzen, wo wir da aufgehört haben“, sagt Piotrowski. Da hatte schon einiges funktioniert. Der HTC-Trainer dürfte alles daran setzen, dass das Spiel in Neuss keinen Bruch so früh in der Saison herbeiführt. Dafür hat er die Vorbereitung aber dann doch zu akribisch betrieben.

