Beim Spitzenreiter: Das braucht Herner EV bei den Scorpions

Herne. Der Herner EV steht vor der schweren Aufgabe beim Tabellenführer Scorpions. Am Sonntag kommt Rostock. Der Topscorer der Miners fehlt weiterhin.

Es geht zum Tabellenführer. Der Herner EV tritt an diesem Freitag um 20 Uhr bei den Hannover Scorpions und ist krasser Außenseiter – wieder einmal. Größere Erfolgsaussichten verspricht der Sonntag, wenn die Rostocker Piranhas in der Hannibal-Arena zu Gast sind (Beginn 18.30 Uhr).

Beim amtierenden Nordmeister konnte in dieser Saison erst eine Mannschaft punkten. Unmittelbar vor der Länderspielpause gelang den Piranhas aus Rostock, also dem Sonntagsgegner des HEV, dort ein 2:1-Erfolg nach Verlängerung – trotz drückender Überlegenheit der Gastgeber. Alle anderen Duelle in der Wedemark gingen mehr oder weniger klar an die Scorpions. Auch der erste Vergleich mit den Miners, die trotz früher Führung im weiteren Verlauf immer mehr in die Defensive gedrückt wurden und am Ende mit 1:5 verloren.

Herner EV Miners: Fehler minimieren und Chancen nutzen

Wie der HEV dort punkten will, ließ Tobias Stolikowski unmittelbar nach der 3:6-Niederlage in Hamm am letzten Sonntag anklingen. „Fehler minimieren und unsere Chancen nutzen“, erklärte der Miners-Coach unmittelbar nach Spielende und stand dabei eindeutig unter dem Eindruck der vorangegangenen 60 Minuten im Maxi-Park.

Denn ein schlechtes Auswärtsspiel hatte seine ersatzgeschwächte Mannschaft bei den Eisbären nicht geliefert. Die ersten zehn Minuten gehörten den Gysenbergern ebenso wie das komplette zweite Drittel, doch drei vermeidbare Gegentore und eine wie schon zwei Tage zuvor gegen Leipzig mangelhafte Ausbeute im Überzahlspiel addierten sich am Ende zur zumindest auf dem Papier klaren Niederlage.

HEV auf Platz zwei im Powerplay-Ranking

Dennoch liegt der HEV im Powerplay-Ranking der Oberliga Nord immer noch auf dem zweiten Platz, obwohl am letzten Wochenende nur eins von 14 Überzahlspielen genutzt werden konnte. Was die Aufgabe bei den Scorpions allerdings zusätzlich erschwert: Ralf Rinke und Andy Reiss sollen am Wochenende nach langer Verletzungspause ihr Comeback feiern. Dazu gibt der kanadische Angreifer Travis Oleksuk sein Debüt im Trikot des Spitzenreiters.

Bei den Miners fehlt erneut der gesperrte Marlon Polter. Stephané Döring ist immer noch verletzt, Topscorer Nils Liesegang von den Ärzten weiterhin krank geschrieben. Die endgültige Besetzung des Herner Kaders am Wochenende entscheidet sich einmal mehr erst nach dem Abschlusstraining am Donnerstagabend.

Sonntagsgegner Rostock mit neun Punkten Vorsprung auf Rang sechs

Der Sonntagsgegner des HEV steht in der Tabelle momentan dort, wo die Grün-Weiß-Roten nach Abschluss der Hauptrunde gerne stehen würden – nämlich auf einem direkten Playoff-Platz. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf den Tabellensechsten bereits, der aktuelle neunte Rang würde am Ende nicht mal für das erste Heimrecht in den Pre-Playoffs reichen. Das erste Saisonduell an der Ostsee verlor der HEV am zweiten Spieltag mit 1:3. Von den letzten acht Spielen gewannen die Piranhas sieben, drei davon in der Verlängerung.

Die zweite Mannschaft des Herner EV bleibt nach der 6:9 (0:3, 2:2, 4:4)-Niederlage beim GSC Moers Tabellenletzter der Landesliga NRW. Nach einem 0:5-Rückstand kämpften sich die Gäste bis auf zwei Tore heran, konnten den Fehlstart aber nicht mehr ausbügeln. Für den HEV trafen Ben Adler, Luca Schöpf und Nick Cassebaum (je 2). An diesem Freitag spielt die Herner 1b-Vertretung um 20 Uhr in der Hannibal-Arena gegen den ESC Rheine.

