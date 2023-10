Bei Alba Berlin: Das erwartet den Herner TC zum Saisonstart

Es geht los für den Herner TC: Das DBBL-Team von Trainer Marek Piotrowski (re.) und Co-Trainer Predrag Stanojcic bestreitet am Dienstag das erste Spiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga der Frauen bei Alba Berlin.

Herne. Es wird ein „hartes Spiel“ für den Herner TC bei Alba Berlin, ist sich Marek Piotrowski sicher. Warum bei ihm aber auch die Vorfreude groß ist.

Seinen Samstag hatte sich Marek Piotrowski eigentlich anders vorgestellt. Der Trainer des Herner TC wollte Scouting betreiben. Denn wie es der Spielplan so wollte, trafen mit Alba Berlin und den Saarlouis Royals die beiden Auftaktgegner des Herner Basketball-Bundesligisten aufeinander. Doch die Technik spielte nicht nur ihm einen Streich.

Das Spiel konnte nicht übertragen werden, so muss sich Piotrowski auf Informationen aus zweiter Hand und seinen Riecher verlassen, wenn der HTC am Dienstag in Berlin antritt (3. Oktober, 15 Uhr).

Herner TC: Playoff-Reise der Vorsaison endete gegen Alba

Durch die Verschiebung des eigentlichen Saisonauftakts gegen Halle ist nun das letzte Spiel der vergangenen Saison das erste der neuen. Die HTC-Playoff-Reise der vergangenen Spielzeit endete eben gegen Alba. In ihrer zweiten Erstliga-Saison sind die Berlinerinnen nicht mehr Aufsteiger oder Außenseiter – ganz im Gegenteil.

Das Team aus der Hauptstadt hat schon in der Vorbereitung bewiesen, dass es auch dieses Jahr wieder weit kommen will. Und hat dies am ersten Spieltag mit einem 68:59 gegen Saarlouis gleich noch einmal bestätigt.

Piotrowski weiß um die Stärke der Berlinerinnen. Die beiden Gastspiele in der Vorsaison gingen verloren: „Es wird definitiv ein hartes Spiel, sie sind komplett geblieben und haben sich mit zwei Nationalspielerinnen verstärkt. Sie sind jetzt vielleicht sogar noch stärker.“ Doch bei aller Vorsicht freut sich der „Magier“ auf die Begegnung in Berlin: „Das Spiel ist an einem Feiertag, also wird die Halle sehr voll sein. Das macht Spaß.“

Bislang sind alle Spielerinnen des HTC fit. Und auch Laura Zolper, die jüngst mit der U23-Nationalmannschaft bei der 3x3-Weltmeisterschaft ausschied, könnte zum Einsatz kommen. Aus Polen nach Berlin ist die Reise ja nicht allzu weit.

