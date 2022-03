Kapitänin Sofia Pelander (am Ball, hier: gegen Hannover) wird sich gegen Düsseldorf wohl die Arbeit unter den Körben mit Sarah Polleros ausfallbedingt weitgehend teilen müssen.

Basketball DBBL Basketball: Herner TC mit Ausfällen in die Heimspielwochen

Düsseldorf. Die Hernerinnen empfangen am Mittwoch die Capitol Bascats Düsseldorf. Die Gäste stehen als Absteiger fest, für Herne geht es noch um Platz vier.

Für die Capitol Bascats Düsseldorf war schon vor diesem Aschermittwoch alles vorbei. Ihr Abstieg aus der 1. Damenbasketball-Bundesliga, der sich lange abzeichnete, ist seit dem Wochenende in Stein gemeißelt. Drei Partien haben die Bascats noch auf ihrer Abschiedstournee zu bestreiten. Die erste führt sie in die Sporthalle Eickel, wo der Herner TC am Mittwoch um 19.30 Uhr gegen die Gäste aus der Landeshauptstadt in seine Heimspielwochen startet.

Sechsmal in Folge treten Hernes Basketballerinnen in den nächsten drei Wochen vor heimischem Publikum an. Nach dem Spiel gegen Absteiger Düsseldorf kommen mit den zweitplatzierten Eisvögeln aus Freiburg (6. März, 16 Uhr) und Spitzenreiter Rheinland Lions (13. März, 16 Uhr) die beiden Schwergewichte der Liga.

Am 19./20. März ist die Sporthalle Eickel Schauplatz des WHS TOP 4, des Endturniers um den deutschen Pokal, und für den 23. März ist das Nachholspiel gegen die Saarlouis Royals angesetzt. Und wenn es richtig gut läuft, folgt am 27. März zum Start der Playoffs noch ein siebtes Heimspiel für den Herner TC.

Herner TC muss noch einen Platz gut machen

Voraussetzung dafür: Der aktuelle Tabellenfünfte muss noch einen Platz gut machen. Möglich ist das, trotz der schweren Gegner und einer seit Wochen mehr als angespannten Personalsituation. Denn Hannover, Herne und Osnabrück belegen derzeit punktgleich mit je 14 Siegen aus 22 Spielen die Ränge vier bis sechs. Auch Marburg als Siebter hat 14 Siege auf dem Konto, aber bereits 24 Spiele ausgetragen, der amtierende Meister Keltern als Drittplatzierter hat 15 seiner 22 Partien gewonnen, ist für den HTC aufgrund des direkten Vergleichs aber kaum noch zu überflügeln.

Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass Marek Piotrowski der Partie gegen die Bascats große Bedeutung beimisst. „Für uns ist das ein sehr wichtiges Spiel“, sagt der Herner Headcoach, wohl wissend, dass es in diesen Tagen und Wochen Wichtigeres gibt als Basketball. „Wir wollen diese beiden Punkte unbedingt holen. Von der Tabellensituation her erwartet man das von uns, auch wenn die personelle Situation nicht so einfach ist.“

Enabosi, Remenárová und Makurat werden fehlen

Bestenfalls nämlich kann der HTC den Kader aufbieten, der sich am Sonntag in Hannover bis zur letzten Minute gegen die knappe Niederlage stemmte. Mit Centerin Nicole Enabosi und den beiden Powerforwards Veronika Remenárová und Ofa Makurat fallen gleich drei Inside-Spielerinnen aus, so dass sich Kapitänin Sofia Pelander und Sarah Polleros die Arbeit unter den Körben teilen müssen. Phasenweise wird Kristina Topuzovic, eigentlich auf Position drei unverzichtbar, für Entlastung sorgen, und auch die junge Hedda Köhne darf mit einigen Minuten rechnen.

Auf der Gegenseite steht trotz des schlechten Tabellenplatzes durchaus einige Qualität. Centerin Britta Worms, lange für den HTC am Ball, ist mit 14,4 Punkten pro Spiel beste Bascats-Scorerin.

Die junge Hedda Köhne wird für den Herner TC noch einige Spielminuten sammeln. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Österreicherinnen Anja Fuchs-Robetin (8,9) und Simone Sill (6,8) spielen im Team von Headcoach Dhnesch Kubendrarajah eine wichtige Rolle wie auch die US-Girls Marqueta Waller (10) und Brianna Gray (5,7). Die griechische Spielmacherin Evgenia Kollatou und die Spanierin Maryam Olatunji (8) haben ebenfalls einen festen Platz in der Rotation.

„Entweder haben sie sich aufgegeben, oder sie spielen befreit auf“

Was von diesem Gegner zu erwarten ist, das kann auch MarekPiotrowski schwer einschätzen. „Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder sie haben sich aufgegeben, oder sie spielen ganz ohne Druck befreit auf“, meint der Coach. Hernes Coach wird seinem Team mahnende Worte mit aufs Feld geben. „Wir dürfen den Gegner keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Zweimal haben wir gegen die Bascats gespielt, und zweimal haben wir uns schwer getan. Da darf es keine Entschuldigung geben.“

