B2 Herne: Das Aufstiegsrennen ist noch enger geworden

Herne/Wanne-Eickel. In der Kreisliga B steht der 19 Spieltag an. Unter der Woche standen zwei Nachholspiele an, die SpVgg Horsthausen II gewann kampflos.

Nach dem Nachholspieltag am vergangenen Wochenende steht in der Kreisliga B am Sonntag nun der reguläre 19. Spieltag auf dem Plan. Unter der Woche gab es in der Gruppe eins zwei Nachholspiele mit Herner Beteiligung.

VfR Rauxel tritt nicht an bei der SpVgg Horsthausen II

Die zweite Mannschaft der Sportvereinigung Horsthausen gewann kampflos mit 2:0 gegen den VfR Rauxel, da die Gäste aus Castrop nicht antraten. Am Sonntag ist das Team von Coach Oliver Kipp zu Gast im Derby bei Trabzonspor an der Bladenhorster Straße (15 Uhr).

Der SC Pantringshof unterlag bei Eintracht Ickern II mit 0:18. Am Sonntag geht es für den SCP zuhause weiter gegen den FC Herne 57 (15 Uhr), bereits am Montag kommt dann der RSV Holthausen zu einer vorgezogenen Partie aus dem April an die Krefenscheerstraße (19.15 Uhr).

Aufstiegsrennen in der B2 wird noch spannender

Die Niederlage der DJK Falkenhorst bei der zweiten Mannschaft des SV Sodingen hat das Aufstiegsrennen der Gruppe zwei noch spannender gemacht. Aktuell befinden sich die Falken gemeinsam mit dem ASC Leone und dem RSV Wanne innerhalb eines Punkteabstands von zwei Zählern. Während der RSV am Sonntag frei hat müssen die anderen beidem Teams auf den Platz. Die DJK erwartet um 15 Uhr das Team der SG Stephanus am Sportzentrum, der ASC Leone ist zeitgleich zu Gast beim SC Röhlinghausen.

Auch in der Gruppe zwei gab es unter der Woche ein Nachholspiel: Die SpVgg Röhlinghausen setzte sich nach Rückstand noch mit 4:2 gegen die dritte Mannschaft des DSC Wanne-Eickel durch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel