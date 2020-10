Nach dem unrühmlichen Kopfstoß eines eigenen Spielers gegen den Schiedsrichter, beim Holsterhauser Derby am vergangenen Wochenende, will Arminia Holsterhausen nun wieder sportliche Schlagzeilen schreiben – der Ausblick auf den Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Herne.

Nachdem der Spieler direkt nach der Partie suspendiert wurde, schloss ihn der Verein per Vorstandsbeschluss nun komplett aus.

Fußball-Kreisliga B2: Nachholspiel am Donnerstagabend

„Wir distanzieren uns ausdrücklich vom Verhalten des Einzelspielers und entschuldigen uns in erster Linie bei dem Schiedsrichter, aber auch dem Fußballkreis Herne und allen Vereinen die aktiv den Fußball unterstützen. So etwas darf nicht passieren und wird auch von uns nicht toleriert“, ließ der Verein in einer Stellungnahme wissen. Am Sonntag ist das Team in der Kreisliga B2 zu Gast beim immer noch ungeschlagenen ASC Leone (15 Uhr).

Am Donnerstagabend erwartet Firtinaspor Herne II die zweite Mannschaft des SV Holsterhausen zum Nachholspiel des zweiten Spieltags an der Emscherstraße (19.30 Uhr).

Staffel B1: Holthausen muss Chancenverwertung verbessern – Horsthausen II nicht

In der Staffel B1 geht es für den Tabellenzweiten RSV Holthausen nach dem 2:2 im Topspiel bei Wacker Obercastrop II, in dem der RSV in Hälfte eins ein großes Chancenplus hatte und sogar einen Elfmeter verschoss, nun beim SC Pantringshof weiter (15 Uhr). Das Team von Marc-Andre Bach ist beim punktlosen Tabellenletzten klarer Favorit.

Nach zwei Kantersiegen in Folge (einem 9:0 im Nachholspiel gegen SF Habinghorst/Dingen und einem 10:4 gegen den VfB Habinghorst II) will die SpVgg Horsthausen II nun am Sonntag im Derby beim VfB Börnig II (13 Uhr) die Siegesserie fortsetzen.

Alle Nachrichten und Bilder zum Sport in Herne & Wanne-Eickel finden Sie hier