Herne/Wanne-Eickel. Dritte Niederlage im dritten Spiel des Jahres für die B-Jugend des DSC Wanne-Eickel – Bezirksligist Westfalia Herne hingegen siegt klar.

Die B-Jugend des DSC Wanne-Eickel hat auch das dritte Pflichtspiel des Jahres verloren. Westfalia Herne hingegen setzte sich in der Bezirksliga souverän gegen Hattingen durch.

Bitteres 2:3 für die B-Jugend des DSC Wanne-Eickel

Landesliga: DSC Wanne-Eickel – Hombrucher SV II 2:3 (0:2). Gegen die zweite Mannschaft des Hombrucher SV gab es am Ende eine bittere 2:3-Heimniederlage. „Wir gehen trotz einer wirklich guten ersten Halbzeit mit einem 0:2-Rückstand in die Pause“, ärgerte sich DSC-Coach Frank Tewes über den Spielverlauf. Vor dem 0:1 hat seine Mannschaft eine große Möglichkeit, um selbst in Führung zu gehen, der Treffer für Hombruch resultierte aus einem fragwürdigen Freistoß.

Nach dem Wiederanpfiff erzielten die Gäste das 0:3 nach einer Ecke, doch der DSC bewies Moral und kam noch mal auf 2:3 heran. „Wir haben in der Schlussphase dann vergeblich alles nach vorne geworfen. Trotz der Niederlage bin ich mit dem Einsatz und der Leistung sehr zufrieden. Das war ein gutes Spiel von uns, nur leider wurden wir nicht mit Punkten belohnt“, so Frank Tewes abschließend.

Tore: 0:1 (27.), 0:2 (33.), 0:3 (55.), 1:3 Eigentor (63.), 2:3 Bardhaj (78.).

DSC: Tasdemir; Deribo, Rachny, Kara, Olejnik – Ulukoz (72. Carkci), Sengün (52. Sevim), Özer (75. Usta), Bardhaj, Yildirim (57. Sontopski) – Teke.

Westfalia Herne gelingt ein Blitzstart gegen TuS Hattingen

Bezirksliga: Westfalia Herne – TuS Hattingen 4:0 (2:0). Die B-Jugend von Westfalia Herne hat das Nachholspiel der Bezirksliga souverän gegen den TuS Hattingen mit 4:0 für sich entschieden. Dabei gelang den Gastgebern ein regelrechter Blitzstart. Bereits in der dritten Spielminute brachte Sina Javid seine Farben in Führung, Mathis Pfohl sorgte eine Viertelstunde vor dem Halbzeitpfiff für den Treffer zum beruhigenden 2:0.

In Halbzeit zwei bewies das Trainerteam um Michael Göbel dann ein goldenes Händchen. Sowohl Kristian Demidenko, der zum 3:0 traf, als auch Furkan Karka, der für den 4:0-Schlusspunkt sorgte, wurden eingewechselt. Durch den Heimsieg gegen das abstiegsbedrohte Team aus Hattingen festigte die B-Jugend der Westfalia ihren Platz unter den Top fünf der Tabelle.

Tore: 1:0 Javid (3.), 2:0 Pfohl (25.), 3:0 Demidenko (55.), 4:0 Karka (79.).

SCW: Schattlack; Stöcker (32. Kunce), Javid (50. Karka), Rombeck, Ayyildiz (50. Demidenko) – Kilinc, Pfohl, Sabanoglu (60. Toku), Michalski, Domhöver – Langer.