B-Jugend des DSC Wanne muss sich im Derby mit Remis begnügen

Herne/Wanne-Eickel. In der B-Jugend-Landesliga lässt der DSC Wanne-Eickel viele Chancen liegen. Zweistellig hingegen gewinnt Bezirksligist Westfalia Herne.

Im Derby gegen Erkenschwick musste sich die B-Jugend des DSC in der Landesliga mit einem Zähler begnügen. Keine Probleme hatte die B-Jugend des SCW mit dem abgeschlagenen Tabellenletzten der Bezirksliga.

DSC Wanne-Eickel lässt massig Chancen liegen

DSC Wanne-Eickel - Spvgg. Erkenschwick 1:1 (0:1). „Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung, denn wir haben leider wieder massig Chancen liegengelassen“, ärgerte sich DSC-Coach Can Eroglu nach dem Spiel.

Erkenschwicks einziger Torschuss in Hälfte eins führte direkt zum 0:1, auf der anderen Seite vergab der DSC unter anderem einen Elfmeter. In Hälfte zwei drückten die Gastgeber weiter aufs Tempo und kamen durch Tim Laures dann auch zum verdienten Ausgleich. In der letzten Viertelstunde wollten beide Teams den Siegtreffer erzielen, doch das goldene Tor fiel nicht mehr. „Da hatten wir dann auch etwas Glück, denn Erkenschwick hat zwei sehr gute Kontermöglichkeiten vergeben“, so Can Eroglu abschließend.

Tore: 0:1 (24.), 1:1 Laures (54.).

DSC: Friedrich; Deribo (75. Mojsovski), Rachny, Demirci, Kara - Teke, Sengün (57. Sontopski), Olejnik, Yildirim (72. Özer) - Usta (66. Öztas), Laures.

Herner 13:0 ist auch in der Höhe verdient

SV Westfalia Huckarde - Westfalia Herne 0:13 (0:5). Am Ende stand ein souveräner und auch in der Höhe verdienter 13:0-Erfolg bei Westfalia Huckarde. „Gegen einen schwachen Gegner haben wir versucht, konstruktiv Fußball zu spielen. Dies ist uns in der zweiten Hälfte etwas besser gelungen als in der ersten Halbzeit“, so das Fazit von Coach Ayhan Ibrahim.

Luca Michalski trieb das Spiel seiner Mannschaft immer wieder nach vorne, bester Torschütze des SCW war Kristian Demidenko, der dreimal traf. Durch den Sieg schob sich der SCW auf den vierten Tabellenplatz vor.

Fußball-Highlights vom Wochenende Fußball-Highlights vom Wochenende Westfalenliga, Kreisliga A, Bezirksliga und ein Fußball-Camp für die Jüngsten, hier gibt es die Fußball-Bilder vom Wochenende in Herne Foto: Alexa Kuszlik

Tore: 0:1, 0:4, 0:7 Demidenko (1., 38., 50.), 0:2, 0:5 Ayyildiz (6., 40.), 0:3, 0:6 Gardemann (22., 43.), 0:8 Sanaboglu (53.), 0:9, 0:10 Langer (60., 65.), 0:11 Stöcker (68.), 0:12 Michalski (77.), 0:13 Ignatiadis (79.).

SCW: Schattlack; Gardemann, Stöcker, Toku (55. Ignatiadis), Sabanoglu (55. Zurkova) - Michalski, Domhöver, Demidenko (70. Bicic), Ayyildiz, Kilinc - Karka (51. Langer).

